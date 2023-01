Đưa chủ nợ không biết chữ làm giám đốc Trung tâm Đăng kiểm để trừ nợ dần

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã khởi tố 10 người liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 50-17D về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát); Hồ Hữu Tài (52 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D); Trần Thanh Vinh (51 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm 50-17D); Tào Huyền Thanh (vợ Phong, Thủ quỹ Trung tâm 50-17D); Phan Hữu Minh (28 tuổi, đăng kiểm viên); Phạm Công Danh (49 tuổi, đăng kiểm viên); Lê Tấn Thiện (26 tuổi, đăng kiểm viên); Nguyễn Trung Tín (28 tuổi, đăng kiểm viên); Dương Minh Khánh (28 tuổi, đăng kiểm viên), Đinh Thành Trung (30 tuổi, nhân viên).

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-17D tại huyện Nhà Bè. Ảnh: CTV

Về ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 3-1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin là ông này không biết chữ, không đọc, không viết được. Hỏi thì khai mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết ông Hồ Hữu Tài có vai trò quản lý tài chính, quán xuyến các tài sản của chủ đầu tư...

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Nhà Bè, lý do mà ông Tài được lên làm giám đốc là để khấu trừ nợ mà ông Tài cho Chủ tịch HĐQT Công ty lập ra Trung tâm Đăng kiểm 50-17D mượn.

Cụ thể, ông Phong là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát, thành lập Trung tâm đăng kiểm 50-17D từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động bị đình trệ, dẫn đến nợ nần. Từ đó ông Phong mượn tiền của ông Tài.

Ông Tài làm kinh doanh cá nhân, kiêm san lấp mặt bằng. Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa ông Tài lên làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm để trả nợ dần.

Khi bị bắt giữ, ông Tài không biết viết, đọc chữ và khai chỉ học tới lớp 3. Cũng theo ông Tài, mọi hoạt động của trung tâm đều giao lại hết cho cấp dưới, việc ký giấy xác nhận đăng kiểm cũng do Phó giám đốc phụ trách.

Theo cơ quan điều tra, ông Phong và ông Tài có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty.

Công an đọc lệnh khám xét một Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM. Ảnh: CTV

Thượng tá Trần Thị Kim Lý - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, ngày 20-12 Công an TP.HCM đã khám xét và triệu tập 20 người liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè)

Đặc biệt, quá trình làm rõ sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm này, Cơ quan điều tra đã phát hiện Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thành Công (huyện Nhà Bè) có mối liên quan đến hành vi vi phạm.

Bước đầu, Công an TP xác định có khoảng 120 phương tiện xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn được Trung tâm Đăng kiểm 50-17D đăng kiểm rồi Trung tâm đào đạo, sát hạch lái xe Thành Công đưa vào hoạt động dạy lái xe; có nguy cơ gây nguy hiểm cho hoạt động dạy học lái xe tại trường.

Và đây cũng là nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học viên và chất lượng của học viên khi được cấp giấy phép lái xe.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Công an TP.HCM đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khởi tố 43 bị can tại 12 Trung tâm Đăng kiểm phía Nam gồm: Năm Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc tại các tỉnh miền Tây (cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang) bảy Trung tâm Đăng kiểm địa bàn tại TP.HCM.

Công an cũng tiến hành khám xét Phòng kiểm định xe cơ giới tại TP Hà Nội. Ảnh: CTV

Công an TP.HCM cũng đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và Bộ Công an khám xét tại Phòng kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại TP Hà Nội để làm rõ về trách nhiệm, có hay không việc tiếp tay cho sai phạm này.

Hiện công an đang làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm; làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra… của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được phân công, phân cấp để xử lý theo quy định.

