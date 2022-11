Tin tức 24h qua: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Ngày 10-11, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đang nghiên cứu kết luận điều tra bổ sung của công an cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, lãnh đạo VKSND TP HCM cũng xác nhận đã ra lệnh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trong quá trình bị tạm giam, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) thông tin đã gửi đơn đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM nộp 10 tỉ đồng để bảo lĩnh mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tuấn không được chấp nhận.

Bên cạnh khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân như e kíp hỗ trợ kịch bản, nội dung cho bà Hằng chửi trên sóng livestream; làm việc với các Youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng "lên sóng"; làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội.

Phó phòng văn hóa đăng Facebook làm ảnh hưởng du lịch Cần Thơ bị tạm đình chỉ

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ký quyết định số 4399/QĐ- UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội Facebook.

Lẩu mắm - món đặc sản ở Ngày hội 1.000 món ăn ngon xưa và nay

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng với lý do: Trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật về việc đăng tin trên mạng xã hội (Facebook cá nhân) có nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong các đơn vị hoạt động du lịch và dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch của huyện.

Phát ngôn thiếu cẩn trọng của ông Hoàng ảnh hưởng rất lớn đến việc khôi phục du lịch của Phong Điền cũng như Cần Thơ sau đại dịch như chỉ đạo của lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng thời gây bức xúc dữ dội từ phía đơn vị tổ chức.

Trước đó, vào ngày 5/11/2022, trên tài khoản cá nhân Nguyễn Hoàng có đăng status: “Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa”.

Và ông Hoàng ám chỉ vào Ngày hội ẩm thực “1.000 món ăn ngon xưa và nay” vừa tổ chức tại huyện Phong Điền từ ngày 22-27/10 vừa qua. Trong khi đây là hoạt động mà nhà tổ chức miễn phí toàn bộ chi phí cho 100 gian hàng, thậm chí hỗ trợ lại người tham gia 1 triệu đồng/gian hàng nhằm kích thích du lịch sau đại dịch Covid-19.

Phát hiện khói bốc lên từ các khe hở của ngôi nhà, hai cảnh sát dùng búa phá cửa, dập tắt kịp thời

Vào lúc 10 giờ 29 ngày 10/11, đại úy Vũ Văn Quyền và đại úy Huỳnh Minh Phụng – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP.HCM trên đường đi công tác đến trước số 43 Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3) thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ các khe hở.

Đại úy Vũ Văn Quyền và Đại úy Huỳnh Minh Phụng đã dập tắt đám cháy nhà trước khi lực lượng cảnh sát PCCC quận 3 tới. Ảnh: CA

Hai đại úy mau chóng dừng xe, gọi điện báo cháy theo số 114. Đại úy Quyền và Phụng sau đó dùng tay để phá cửa tìm lối vào đám cháy bên trong. Tuy nhiên do cửa ngôi nhà làm bằng cửa cuốn rất kiên cố và còn có một lớp cửa sắt kế tiếp nên cả hai đã dùng búa phá dỡ do người dân cung cấp để phá hai lớp cửa.

Lúc này, đám cháy bên trong bắt đầu bùng phát, hai cán bộ cảnh sát PCCC xác định điểm cháy là tại khu vực bảng điện ngay cửa ra vào nên dùng bình chữa cháy do công ty gần đó cung cấp xịt vào đám cháy.

Kết quả, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân bên trong cũng như hàng xóm.

Hội đồng Anh và IDP thông báo tạm hoãn kỳ thi IELTS

Trưa 10/11, website của IDP tại Việt Nam đăng tải thông tin chính thức đến cộng đồng về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS. Trước đó, Hội đồng Anh (British Council) tại Việt Nam đã thông báo tất cả các kỳ thi IELTS tạm hoãn từ hôm nay (10/11) cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam bao gồm Hội đồng Anh (British Council) và IDP đều đã thông báo tạm hoãn các kỳ thi IELTS cho đến khi có thông tin mới.

Bộ GD&ĐT khẳng định, trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thi.

Để đảm bảo hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở tham mưu UBND tỉnh tăng cường vai trò quản lý.

Trong đó có việc quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định.

