Tin tức 24h qua: Khai nhận của người cầm lái siêu xe Ferrari trong vụ tai nạn chết người ở Mỹ Đình

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương, Kỳ họp thứ 22

Trong các ngày 1 và 2-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 22. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông Phạm Thiện Nghĩa (Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh), Ngô Hồng Chiều (nguyên Giám đốc Sở Tài chính). Cảnh cáo các ông Đoàn Tấn Bửu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Lâm Thái Thuận (Giám đốc Sở Y tế).

Cổng vào trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.Ánh

Ngoài ra, theo UBKT Trung ương, những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và một số cá nhân đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Trung ương cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân, trong đó có Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Khiển trách Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và một số người khác.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang, Ban cán sự đảng TAND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số cá nhân. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Trần Quốc Hoàn - Cục trưởng. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư - nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có một số vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng, Đảng ủy Sở TN&MT, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Người cầm lái siêu xe Ferrari trong vụ tai nạn chết người ở Mỹ Đình ra đầu thú

Chiếc siêu xe trong vụ tai nạn

Công an TP.Hà Nội cho biết, 22h ngày 1/11, Hoàng Bằng Việt (SN 1997, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội trình diện và khai nhận là người điều khiển ô tô Ferrari 488 trong vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong ở gần SVĐ Mỹ Đình.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô còn có chị N.T.N.A (SN 1988, ở TP.HCM). Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, Việt và chị N.A đã rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã ra Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với Hoàng Bằng Việt.

Kết thúc điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ, Công an TPHCM đã nhập vụ án để điều tra. Tới hôm nay (3/11), Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất công tác điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

CQĐT đọc lệnh bắt bà Phương Hằng vào ngày 24/3

Theo kết luận điều tra, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, bà Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung không kiểm chứng xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh… bằng những ngôn từ “mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, bà Phương Hằng đã thừa nhận các hành vi này.

Với những cá nhân hỗ trợ, giúp sức các buổi livestream của bà Hằng, CQĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để sớm xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên án vụ Tịnh thất Bồng Lai

17h30 ngày 3-11, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo bị tuyên y án sơ thẩm. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, trong phần tranh luận sáng cùng ngày, các luật sư của các bị cáo tiếp tục cho rằng thân chủ của mình không phạm tội. Tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án nhưng các bị cáo yêu cầu tranh luận tiếp, không nói lời sau cùng và yêu cầu... thay đổi HĐXX.

HĐXX nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, cần giữ nguyên án sơ thẩm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe.

Bản án xác định các video được đăng trên các kênh "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ" thể hiện việc xúc phạm Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thậm chí, video clip còn thể hiện các bị cáo kéo tới Công an huyện Đức Hòa gây rối.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-khai-nhan-cua-nguoi-cam-lai-sieu-xe-ferrari-trong-vu-tai-nan-chet-nguoi-o-my-inh-a578506.html