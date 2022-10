Tin tức 24h qua: Xử lý nghiêm vụ nữ thiếu tá công an say xỉn lái xe gây TNGT

Xử lý nghiêm vụ nữ thiếu tá công an say xỉn lái xe gây TNGT; Bộ Công an nói về ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Xử lý nghiêm vụ nữ thiếu tá công an say xỉn lái xe gây TNGT

Ngày 29/10, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương giao Nguyễn Viết Xuân.

Nữ thiếu tá nôn ói ra xe ô tô thời điểm xảy ra vụ va chạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 28/10, ô tô do bà T.T.L. (SN 1984, thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa) cầm lái, lưu thông trên đường Hùng Vương.

Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân, xe ô tô trên va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều. Sau đó, bà L. tiếp tục lùi xe vào một ô tô khác. Vụ va chạm giao thông này làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông.

Theo hình ảnh clip người dân quay lại vụ việc, nữ thiếu tá có dấu hiệu say xỉn, ói mửa cả ra người.

Một lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa xác nhận, thiếu tá T.T.L. đang công tác tại đơn vị. Công an huyện Đak Đoa cho biết đang đợi kết quả vụ va chạm giao thông nêu trên từ Công an TP.Pleiku và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Công an nói về ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 29/10, tại họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, Tập đoàn Vingroup đang hoạt động bình thường, đóng thuế rất lớn cho Nhà nước với 127.000 tỷ đồng thời gian vừa qua.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, ông Phạm Nhật Vượng - lãnh đạo tập đoàn này không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh.

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý hàng nghìn trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Các thông tin vừa qua làm ảnh hưởng rất lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục sẽ làm mạnh, xử lý nghiêm.

Liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đây là vụ án rất khó, nhưng phải làm, càng khó càng quyết tâm. Quyết định khởi tố vụ án để đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật, nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính - ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đúng với cơ chế thị trường và phát triển kinh tế xã hội.

Dưới góc độ an ninh kinh tế, ông Xô khẳng định hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn đang hoạt động ổn định, bình thường.

Ra thư ngỏ “xin tiền” các trường, trưởng phòng giáo dục nói gì?

Trụ sở UBND huyện Bá Thước, đồng thời là nơi làm việc của Phòng GD-ĐT huyện

Liên quan đến thông tin Phòng phòng GD-ĐT huyện Bá Thước (Thanh Hóa) ra thư ngỏ để vận động, "xin tiền" các trường học trên địa bàn để tham gia hội thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên nhân dân", ông Hà Tự Nhiên - Trưởng phòng - xác nhận ông đã ký thư ngỏ trên.

"2 hội thi có quy mô toàn huyện, chứ không riêng của Phòng GD-ĐT. Trước khi xin xã hội hóa, chúng tôi cũng đã họp bàn thống nhất rồi mới ra thư ngỏ nhằm kêu gọi các trường hỗ trợ cho giáo viên, học sinh tham gia hội thi" - ông Nhiên nói.

Ông Nhiên cũng khẳng định mọi chi phí của các hội thi đã có kinh phí của nhà nước, đảm bảo mọi sinh hoạt ăn ở, đi lại của những người tham gia. Số tiền xin hỗ trợ với mục đích dùng để chi thêm cho thầy cô, học sinh nhằm động viên chứ không dùng vào mục đích nào khác.

Cũng theo ông Nhiên, việc vận động này, các nhà trường cũng rất thoải mái ủng hộ. Hiện đã kêu gọi được gần 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, vị Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bá Thước cho biết trước thông tin trên, nhiều người hiểu nhầm nên Phòng sẽ xin ý kiến để xem xét trả lại tiền cho các trường.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bá Thước báo cáo việc này.

Vụ 2 nổ súng ở Phú Quốc: Đã bắt giữ 36 đối tượng

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban Chuyên án đã truy xét, bắt giữ thêm 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 27/10, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Đoàn Thiên Long khi gây án

Tính đến chiều 29/10, Ban chuyên án đã điều tra bắt giữ 36 đối tượng; tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

Trong số 36 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988), Bùi Đức Ngọc (SN 1992). Đặc biệt, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001) – đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.

