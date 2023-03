Tin tức 24h qua: Xảy ra liên tiếp 2 trận động đất ở Vĩnh Phúc và Lai Châu 

Xảy ra động đất ở Vĩnh Phúc và Lai Châu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện vật lý địa cầu), lúc 8h9 sáng nay (3/3), một trận động đất có độ lớn 3.2 độ richter, ở độ sâu 16km đã xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân sống trong khu vực có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ từ trận động đất này.

Động đất mạnh 3.2 độ richter xảy ra tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Khu vực xảy ra động đất nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh…

Trước đó, vào lúc 4h49’ sáng cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 4.4 cũng xảy ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc nhiều nơi tại khu vực gần tâm chấn.

Sống chung với vợ người khác, thiếu tá công an bị giáng chức

Ngày 3/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống phó đội trưởng đối với Thiếu tá L.T.V do vi phạm quy định về Luật Hôn nhân và gia đình.

Trước đó, ông T.V.T, có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gửi đơn tố cáo Thiếu tá L.T.V, đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông T.

Kết quả sau khi thẩm tra, xác minh, ông L.T.V đang có vợ nhưng sống chung với bà N.T.H.H (vợ ông T.) như vợ chồng là đúng. Hành vi của ông L.T.V đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ cơ sở PC09 và Giám đốc Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với ông L.T.V.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra vụ bé Hạo Nam rơi trụ bê tông

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra xây dựng tại công trình cầu Rọc Sen, thuộc gói thầu số 14, dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn quốc lộ 30 - ĐT.845, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Theo đó, từ ngày 3/1 đến 4/1, Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với các bên liên quan tại dự án. Qua đó, đoàn nhận thấy công tác giám sát đã thực hiện nhưng thiếu hiệu quả trong việc yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện ngăn ngừa người bên ngoài xâm nhập vào công trường 24/24 giờ.

Song song đó, chủ đầu tư chưa phát hiện, đôn đốc kịp thời nhà thầu về việc thực hiện biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tránh cho người bị rơi, ngã xuống lỗ cọc trên công trường.

Dự án cầu Rọc Sen. Ảnh: PLO.VN

Về trách nhiệm của nhà thầu thi công, Bộ Xây dựng đánh giá, đơn vị thi công thiếu quy định về ngăn ngừa người bị rơi, ngã xuống hố, lỗ trên mặt đất. Nhà thầu thiếu công việc bịt, lấp đầu cọc hoặc các biện pháp khác để đảm bảo an toàn sau khi đóng xong từng cọc theo quy định; Thiếu các quy định về đảm bảo an toàn trước khi ngừng thi công đóng cọc.

Việc kiểm soát ngăn ngừa xâm nhập, Bộ Xây dựng cũng cho biết nhà thầu đã bố trí camera quan sát, có các cọc tiêu với dây cảnh báo. Tuy nhiên, việc thực hiện thiếu hiệu quả do không đảm bảo có người bảo vệ liên tục để ngăn ngừa xâm nhập. Bởi theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, các cháu bé đã có hai lần ra vào công trường trong ngày xảy ra sự việc.

Với những hạn chế trên, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của pháp luật về xây dựng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về nhà thầu thi công xây dựng; Nhà thầu tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cụ thể phải được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra công tác giám sát an toàn lao động trên công trường của nhà thầu tư vấn giám sát.

Căn cứ kết quả kiểm tra nêu trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng cho phép gửi thông báo kết quả kiểm tra tới UBND tỉnh Đồng Tháp để yêu cầu các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các chủ thể có liên quan, thực hiện công tác điều tra và các công việc khác liên quan đến tai nạn theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an thông tin về lời khai của ông Đỗ Hữu Ca

Chiều 3/3, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khởi tố bị can về tội danh nêu trên.

Đỗ Hữu Ca bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình bị xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra và khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để "chạy án". Ông Ca cũng nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ hành vi tội phạm của những người liên quan để xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

