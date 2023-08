Tin tức 24h qua: Từ vụ bé trai bị bạo hành tử vong, lộ chuyện người mẹ sinh con khi mới 15 tuổi

Từ vụ bé trai bị bạo hành tử vong, lộ chuyện người mẹ sinh con khi mới 15 tuổi

Căn phòng nơi cháu Bo ở cùng L và Phụng trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: TK

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng) để điều tra về tội giết người.

Phụng được xác định có hành vi đánh, bạo hành dẫn đến cháu N.M.N (tên thường gọi là Bo, sinh tháng 5-2023) tử vong. Cháu Bo là con riêng của Trịnh Hoàng Bảo L (15 tuổi), người sống chung như vợ chồng với Phụng vài tháng qua.

Về phần L, trong ngày 18/8, vẫn đang được tạm giữ tại công an huyện Long Điền để củng cố hồ sơ xử lý trước khi chuyển lên Cơ quan CSĐT cấp tỉnh.

Cơ quan CSĐT cũng đang xem xét xử lý Phụng và B.T.T (24 tuổi, hiện đang chấp hành án phạt tù) về hành vi giao cấu, quan hệ tình dục với L trong khoảng thời gian L mới 14-15 tuổi.

Qua điều tra ban đầu, L có quan hệ với T từ năm 14 tuổi dẫn đến mang thai. Từ đầu tháng 5-2023 đến nay, L dọn về ở chung với Phụng và cả hai có phát sinh quan hệ tình dục nhiều lần.

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh (trái) và Nguyễn Thanh Long.

Ngày 18/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản"; "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số bị can có 3 người từng là Ủy viên Trung ương Đảng gồm các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế.

Ông Long bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ; ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Còn ông Thăng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị đề nghị truy tố cùng về tội danh này còn có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ. Các bị can khác là gồm nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tiếp tục bị truy tố

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream. Ảnh: PLO

VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, CEO Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, sau khi Công an TP.HCM có kết quả điều tra bổ sung VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng không cấu thành tội phạm.

Ngoài bà Hằng, 4 bị can khác bị truy tố gồm: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng Phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Trong 4 bị can giúp sức cho bà Hằng, thì ông Đặng Anh Quân được xác định là người đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận và tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Quảng Ninh có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG.

Ngày 18/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV nhận quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Đặng Xuân Phương sinh năm 1974, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Ông Phương vào Đảng năm 2003, có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí công tác tại Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.

