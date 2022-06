Tin tức 24h qua: Gặp sản phụ chuyển dạ giữa đường, trung úy công an thành “bà đỡ”

Trung úy công an đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường; Ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Trung úy công an đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường

Sáng 6/6, lãnh đạo Công an xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, nam thanh niên đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường đang gây "sốt" trên mạng xã hội là trung uý Lương Văn Thạch, cán bộ công an xã Nậm Cắn.

Theo lãnh đạo Công an xã Nậm Cắn, vào 14h ngày 5/6, trung uý Thạch trên đường đi làm về đến khu vực bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn phát hiện chị Xồng Y Bi (SN 1990, người địa phương) trên đường đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn thì chuyển dạ giữa đường.

Trung Uý Lương Văn Thạch đỡ đẻ thành công cho sản phụ chuyển dạ giữa đường.

Trung Uý Lương Văn Thạch cho biết, chiều 5/6, trên đường đi làm về anh thấy sản phụ Bi chuyển dạ sinh nên đã vào giúp. Lúc này, có chồng sản phụ và 2 người phụ nữ đứng cạnh còn anh vào đỡ đẻ cho sản phụ.

Theo trung uý Thạch, anh chưa được học qua trường lớp về kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng có xem trên mạng nên thực hiện theo bản năng của mình. Mất khoảng 30 phút thì cháu bé chào đời khoẻ mạnh. Bé này là bé trai, nặng khoảng 2,8 đến 3,1kg.

Sau khi hai mẹ con sản phụ vượt cạn thành công, anh Thạch đã bàn giao lại cho trạm y tế xã, khoảng 30 phút sau thì người nhà đưa sản phụ và cháu bé về. Gia đình sản phụ có cảm ơn anh 200 nghìn đồng nhưng anh từ chối.

Ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị khai trừ ra khỏi Đảng

Chiều nay 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Hai ông Nguyễn Thanh Long (trái) và Chu Ngọc Anh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Tai nạn giữa 2 xe khách, 6 người thương vong

Vào khoảng 7h40 ngày 6/6, anh Nguyễn Vũ Long (SN 1978, ở Phú Thọ) điều khiển xe khách mang BKS 51B – 073.54 di chuyển trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Khi xe đi đến Km182+800 thuộc xã Châu Quế Thượng, Văn Chấn (Yên Bái) thì xảy ra va chạm với xe khách mang biển số Vĩnh Phúc do anh Nguyễn Xuân Trọng (SN 1974, ở Yên Bái) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là cháu N.H.T. (SN 2008, ở Phú Thọ) và 5 người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai tàu cá va chạm trên biển, 3 ngư dân tử vong

Sáng 6/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên vùng biển huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu cá khiến 3 ngư dân tử vong.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút giữa tàu cá QNg-91426 TS do ngư dân Trần Văn Công (47 tuổi, ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và một tàu cá không rõ số hiệu.

Bộ đội Biên phòng đã vớt được 7 ngư dân, trong đó có 2 người tử vong.

Vị trí xảy ra vụ va chạm có toạ độ 15,47 độ vĩ Bắc – 108,32 độ kinh Đông, cách bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) khoảng 7 hải lý về hướng Đông. Thời điểm xảy ra va chạm, trên tàu QNg-91426 có tám ngư dân, đều ngụ ở TP Quảng Ngãi.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động hai ca nô và 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, vớt được 8 ngư dân trên tàu QNg-91426 TS. Trong 8 ngư dân được vớt có 5 người bị thương, 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng đang truy tìm tàu chưa rõ số hiệu va chạm với tàu QNg-91426 TS và ngư dân mất tích.

Cháy bãi xe vi phạm ở TP Thủ Đức

Vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ 32 phút tại kho chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông tại địa chỉ số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước.

Tới 15h, đám cháy được dập tắt. Vụ việc khiến nhiều xe máy, ô tô trong bãi bị thiêu rụi.

Vụ cháy đã gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, nhiều người dân quanh khu vực cũng được di dời. Trong đó, một trường mầm non có khoảng 300 học sinh đã được thầy cô giáo gọi phụ huynh đến đón về khẩn cấp.

Diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng 1.100 m2, không có thiệt hại về người. Riêng về tài sản, hiện lực lượng chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo UBND TP Thủ Đức, bãi xe này thuộc Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP.HCM quản lý.

