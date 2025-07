Biển Đông đón bão số 4 có tên là Cỏ may

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (23/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Co-may (Cỏ may) - 1 trong 10 tên bão do Việt Nam đề xuất trong danh sách tên bão của Uỷ ban bão khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 4 trên Biển Đông trong năm 2025. Dự báo bão số 4 rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta.

Bão số 4 được dự báo ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Dự báo diễn biến gió mạnh, mưa trong 24h tới: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0–4,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0–3,5m.

Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 24 và ngày 25/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0–4,0m; biển động mạnh. • Vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0–4,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/7 đến ngày 25/7:

Bắc Bộ: đêm 23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 24/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 24/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/7 đến ngày 1/8:

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày:

Bắc Bộ: đêm 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 26/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 27/7, có nắng nóng cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến khoảng ngày 26/7, riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng ngày 28/9 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ khoảng ngày 28/9 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.