Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ giữa đường gây "sốt" mạng xã hội

Trung uý công xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ chuyển dạ sinh con giữa đường.

Trung Uý Lương Văn Thạch đỡ đẻ thành công cho sản phụ chuyển dạ giữa đường.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh một người đàn ông đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) gây "sốt" dư luận. Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Cụ thể, người dùng facebook này chia sẻ: “Chào trai Kỳ Sơn, Nghệ An trên đường đi thấy một chị đang chuyển dạ, vậy là vào đỡ đẻ thành công luôn”.

Sau khi hình ảnh kèm thông tin được chia sẻ rất nhiều người vào bình luận chúc mừng cho 2 mẹ con sản phụ và cảm ơn nam thanh niên đã giúp 2 mẹ con sản phụ vượt cạn thành công.

Sáng 6/6, lãnh đạo Công an xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, nam thanh niên đỡ đẻ được chia sẻ trên mạng xã hội là trung uý Lương Văn Thạch, cán bộ công an xã Nậm Cắn.

Theo lãnh đạo Công an xã Nậm Cắn, vào 14h ngày 5/6, trung uý Thạch trên đường đi làm về đến khu vực bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn phát hiện chị Xồng Y Bi (SN 1990, người địa phương) trên đường đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn thì chuyển dạ giữa đường.

“Lúc này, trung uý Thạch đã dừng xe đỡ đẻ thành công cho 2 mẹ con sản phụ. Trung uý Thạch về địa phương công tác nhiều năm, tính tình luôn hoà đồng, vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, lãnh đạo công an xã Nậm Cắn nói.

Bé trai được ra đời bình an, khoẻ mạnh.

Trung Uý Lương Văn Thạch cho biết, chiều 5/6, trên đường đi làm về anh thấy sản phụ Bi chuyển dạ sinh nên đã vào giúp. Lúc này, có chồng sản phụ và 2 người phụ nữ đứng cạnh còn anh vào đỡ đẻ cho sản phụ.

“Tôi chưa được học qua trường lớp về kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng có xem trên mạng nên thực hiện theo bản năng của mình thôi. Mất khoảng 30 phút thì cháu bé chào đời khoẻ mạnh. Bé này là bé trai, nặng khoảng 2,8 đến 3,1kg”, trung uý Thạch kể.

Theo trung uý Thạch, sau hai mẹ con sản phụ vượt cạn thành công, anh đã bàn giao lại cho trạm y tế xã, khoảng 30 phút sau thì người nhà đưa sản phụ và cháu bé về. Gia đình sản phụ có cảm ơn anh 200 nghìn đồng nhưng anh từ chối.

“Đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ. Ai gặp vào hoàn cảnh này cũng sẽ hành động như tôi thôi. Sau khi đỡ đẻ thành công cho chị Bi, hình ảnh tôi được chia sẻ nhiều nhưng tôi cũng không để ý, tôi làm là vì tâm chứ không thích được nổi tiếng”, trung uý Thạch nói.

