Tin tức 24h qua: Trinh sát hình sự bị đâm tử vong sau va chạm giao thông

Trinh sát hình sự bị đâm tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 7-1, Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai đối tượng Phạm Tròn (SN 1986, chưa rõ lai lịch). Tròn được cho là đã dùng hung khí đâm thượng úy L.T.D. (SN 1989, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10) tử vong.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6-1, thượng úy D. đi từ cơ quan về nhà. Khi đến vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp) thì có va chạm giao thông với 2 người đi đường và xảy ra xô xát.

Một trong hai người trong vụ va chạm nói trên là Phạm Tròn (lúc này trong tình trạng say xỉn) đã dùng dao đâm thượng úy D. nhiều nhát. Thượng úy D. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một số đồng đội của thượng úy D. cho biết vợ anh D. vừa sinh con chưa đầy tháng.

Vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông: Phương án mới để đưa nạn nhân lên

Trong ngày 6 và sáng 7-1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các ngành chuyên môn liên tục đến hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m lên mặt đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường

Sau khi đánh giá, thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đã đề xuất một số phương án khả thi để kéo trụ bê-tông lên mặt đất. Phương án dự kiến được các chuyên gia đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê-tông.

Theo phương án kết hợp này, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê-tông tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1).

Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê-tông (tạm gọi là tầng 2) và sau đó đất xung quanh trụ bê-tông được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ bê-tông sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê-tông lên.

Trả lời câu hỏi "Cơ quan chức năng có khởi tố vụ án để điều tra hay không", ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện tỉnh đang tập trung cho công tác cứu hộ và giải quyết khó khăn cho gia đình. Còn trách nhiệm các cơ quan chuyên môn liên quan sự cố công trình này cũng sẽ được cập nhật để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Y tế nêu lý do chưa thanh toán hết chi phí phòng, chống dịch

Chiều 7/1, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 với các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh Quang Vinh

Tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, trong 3 năm qua, ngành y tế đối mặt với vô vàn thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 30 được ban hành đã giúp cho ngành giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau dịch.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nguyên nhân chưa hoàn thành thanh toán chi phí do trong quá trình chống dịch các cơ quan vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kể cả phác đồ điều trị cũng phải thay đổi liên tục, nhân lực làm chuyên môn y tế thiếu… Do đó, việc lập các giấy tờ, thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn.

“Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ngành y tế phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương tổng kết 3 năm trong công tác phòng chống dịch. Từ đó đánh giá những mặt làm được những mặt chưa làm được, nguyên nhân, tồn tại và đặc biệt là những bài học kinh nghiệm cho thời gian tới”, bà Lan cho hay.

5 đăng kiểm viên biệt phái TPHCM xin nghỉ phép đã đi làm trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cử 2 đợt nhân sự vào TPHCM hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm.

Tuy nhiên, mới đây, Sở GTVT TPHCM phản ánh với Cục Đăng kiểm Việt Nam về tình huống nhân sự được Cục điều động vào làm việc đồng loạt xin nghỉ phép.

Trung tâm đăng kiểm tại TPHCM vẫn quá tải

Cụ thể, theo báo cáo của trung tâm đăng kiểm 50-09D (huyện Củ Chi, TPHCM), trung tâm này đã hoạt động trở lại vào ngày 3/1 sau khi được bổ sung thêm 5 đăng kiểm viên.

Tuy nhiên, đến chiều 5/1, cả 5 người đồng loạt gửi đơn xin nghỉ phép. Trong đó, 3 người xin nghỉ từ 6/1 đến hết 31/1; một người xin nghỉ từ 4/1 đến hết 18/1 và một người xin nghỉ từ 4/1 đến 5/1. Do đó, trung tâm 50-09D lại trở về tình trạng thiếu hụt nhân sự như trước đây.

Sở GTVT TPHCM đề nghị Cục Đăng kiểm tiếp tục xem xét, bố trí nhân lực bổ sung.

Ngày 7/1, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 5 đăng kiểm viên trên đã đi làm trở lại tại trạm 50-09D.

