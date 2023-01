Tin tức 24h qua: Nhâm Hoàng Khang lãnh án 10 năm tù

Nhâm Hoàng Khang lãnh án 10 năm tù

Hôm nay (6/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 10 năm tù, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Vũ Ngọc Châu (bị hại vụ án) là chủ website https://t-rex.exchange (sàn T-Rex) tại Việt Nam. Bị cáo Nhâm Hoàng Khang truy cập vào sàn T-Rex đăng ký mở nhiều tài khoản và sau đó chiếm quyền điều khiển với tài khoản của nhân viên sàn T-Rex, chiếm đoạt được gần 29.672 36126 USDT (giá trị giao dịch trên sàn tại thời điểm này 685 triệu đồng).

Nhâm Hoàng Khang tại phiên tòa sáng nay.

Bị sàn T-Rex khóa tài khoản, Khang vào Group Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở tài khoản, trả lại số tiền Khang đã nạp vào khi mở tài khoản và yêu cầu trả lại 29.672 36126 USDT. Sau đó Khang truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả với số lượng lớn, liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào Group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex, yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công.

Cáo trạng nêu, phía ông Vũ Ngọc Châu đã chuyển khoản cho Nhâm Hoàng Khang số tiền 433 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Nhâm Hoàng Khang không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy buộc.

Đại diện Viện KSND TPHCM tại phiên tòa cho rằng, dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ... đã có đủ cơ sở khẳng định Nhâm Hoàng Khang phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt Nhâm Hoàng Khang từ 8-9 năm tù.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đồ đạc trong ngôi nhà ở Thanh Hóa liên tục bốc cháy

Từ tháng 3/2022 đến nay, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện tại gia đình ông Đặng Xuân Nam (ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) khi đồ đạc liên tục bốc cháy.

Theo ông Nam, hiện tượng kỳ lạ này ban đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng 2 tháng trở lại đây thì sự việc rất nghiêm trọng. "Những ngày gần đây đồ đạc trong nhà như chăn, màn, quần áo, giường, túi bóng… thường xuyên bốc cháy, có ngày gia đình tính được tới 14 lần" - ông Nam nói.

Hiện tượng đồ đạc tự dưng bốc cháy liên tục những ngày gần đây khiến gia đình lo lắng phải di chuyển đi nơi khác ở tạm

Trước hiện tượng bất thường này, gia đình ông Nam đã báo cáo chính quyền địa phương và được UBND xã Hà Lĩnh hỗ trợ, sắp xếp cho gia đình tới trường mầm non gần nhà để ở tạm, chờ cơ quan xác minh làm rõ sự việc.

Chiều 6/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo của UBND huyện Hà Trung và đang giao cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ nguyên nhân đồ đạc trong ngôi nhà ông Nam liên tục bốc cháy.

Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cho biết phương án ban đầu cần phải sử dụng máy đo, lấy mẫu khí có trong căn nhà để xác định xem có loại khí dễ gây cháy nổ hay không. Nếu không có thì tiến hành xem xét đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn và yếu tố mê tín dị đoan ở gia đình. Đồng thời, có thể áp dụng việc lắp camera theo dõi sự việc. 2 chiến sĩ công an Bình Phước tử nạn khi làm nhiệm vụ

Chiều 6/1, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đã thông tin nhanh về vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tử nạn.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Hải, từ ngày 1 đến ngày 6/1, Công an thị xã Phước Long được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28.

Hiện trường vụ tai nạn

Thực hiện nhiệm vụ trên, lúc 15 giờ ngày 5/1, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ tham gia. Thượng sỹ Trần Văn Hùng (SN 1998 đã có bằng lái xe chuyên dụng) là người điều khiển xe ôtô.

Khi xe đi đến đoạn đường tại Km81+400, đường ĐT.741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì ôtô bị tai nạn. Sự việc khiến 2 chiến sĩ tử vong, 3 chiến sĩ bị thương nặng và 1 chiến sĩ bị thương nhẹ. Danh tính 2 người tử vong là Thiếu úy Ngô Quang Sang (SN1998) và Binh nhất Hồ Kiết Tường (SN 2003, chiến sỹ nghĩa vụ).

Đại tá Hải cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, có dốc, trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt dẫn đến trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp, xe trượt vào dải phân cách giữa đường dẫn đến bị lật.

2 cọc tiền nguyên seri trong chiếc cặp cũ sờn trong phòng quyền Trưởng Phòng Kiểm định

Ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên về tội "Nhận hối lộ".

Các đối tượng từ trái qua: Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh, Phạm Đức Ngọc

Liên quan vấn đề này, trước đó, 8h sáng 28/12/2022, tại Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới. Quá trình khám xét phòng làm việc của các đối tượng cũng hé lộ một số chi tiết giật mình.

Đặc biệt, dưới sự chứng kiến của cán bộ lãnh đạo Phòng chuyên môn tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các cán bộ điều tra đã mở chiếc cặp bí ẩn, phát hiện hai cọc tiền 500.000 đồng và 50.000 đồng, mới tinh, nguyên seri cất bên trong, cùng một số vật dụng khác. Rất có thể số tiền này đã bị Trần Anh Quân "bỏ quên" thời gian khá lâu.

