Tin tức 24h qua: Tìm ra nguyên nhân khiến 7 người nguy kịch sau khi uống nước

Tìm ra nguyên nhân khiến 7 người nguy kịch sau khi uống nước; Lời khai của nghi phạm truy sát người yêu cũ và “tình địch” ở Bắc Ninh... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tìm ra nguyên nhân khiến 7 người nguy kịch sau khi uống nước

Ngày 25/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người nhập viện cấp cứu xảy ra ngày 14/10 tại địa bàn huyện Đô Lương.

Thân cây lá ngón có chất độc mà nhóm người dùng để nấu nước uống. Ảnh: T. Từ

Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, kết quả kiểm nghiệm 2 mẫu thân cây các nạn nhân dùng để đun nước uống phát hiện Gelsamin và Koumine, đây là các chất thuộc nhóm Alkaloid thường có trong cây lá ngón.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm trên và kết quả điều tra trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định nguyên nhân ngộ độc là do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây có độc chất của cây lá ngón.

Hiện, sau khi được điều trị sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Bộ Công an tiếp tục yêu cầu Hà Nội cung cấp thông tin liên quan "các chuyến bay giải cứu"

Liên quan đến vụ án "các chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội cung cấp thông tin liên quan để phục vụ điều tra.

Ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đơn vị liên quan triển khai; thống nhất, tham mưu dự thảo văn bản của UBND TP và toàn bộ hồ sơ, tài liệu, báo cáo thành phố.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, hồi đầu tháng 4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cung cấp thông tin liên quan.

Ngoài TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã gửi công văn đề nghị nhiều tỉnh, thành rà soát, kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan vụ án "các chuyến bay giải" cứu như: Thanh Hóa, Quảng Nam, Hải Dương...

Rùng mình lời khai của nghi phạm truy sát người yêu cũ và “tình địch” ở Bắc Ninh

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án Giết người và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tinh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị N.T.B. (SN 2003, trú tỉnh Tuyên Quang - người yêu cũ của Hoàng) đã tử vong tại bệnh viện do các vết thương quá nặng. Bạn trai của cô gái này là anh D. (quê tỉnh Phú Thọ) sau quá trình điều trị đang có chuyển biến tích cực.

Hoàng bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận quen biết chị B. qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 7/2022, hai người phát sinh mâu thuẫn và chia tay. Chị B. sau đó chuyển đến Bắc Ninh sinh sống và làm việc tại một tiệm cắt tóc, đồng thời quen biết, có bạn trai mới là anh D.

Không chấp nhận được việc bạn gái cũ có người mới. Ngày 24/10, Hoàng di chuyển từ Tuyên Quang đến Bắc Ninh với mục đích giết chị B. Khoảng gần 20h tối cùng ngày, Hoàng đã dùng hung khí xông đến truy sát, tấn công 2 nạn nhân tại tiệm tóc nơi chị B. làm việc. Hoàng bị bắt giữ tại hiện trường.

Đáng chú ý, trước khi gây án, Hoàng còn đăng tải bài viết "trần tình" lý do ra tay và xin lỗi người thân.

Trưởng Ban Nội chính Ninh Bình gây tai nạn chết người

Ngày 24/10, ông Lưu Danh Tuyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, xác nhận ông chính là người điều khiển ô tô cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông ngày 9/10 trên địa bàn thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Trước đó, theo một camera an ninh ghi lại, vào khoảng 11 giờ ngày 9/10, tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô con với một người điều khiển xe máy.

Hình ảnh ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ đang điều khiển xe máy đi đúng làn đường thì bất ngờ bị ôtô chạy ngược chiều lấn làn tông trực diện. Cú tông khá mạnh khiến người phụ nữ bị văng lên vỉa hè và tử vong sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển ô tô bước xuống hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Người này sau đó được xác định là ông Lưu Danh Tuyên, Trưởng Ban Nội chính Ninh Bình.

Cũng theo ông Tuyên, hôm xảy ra tai nạn, ông lái xe về quê ở Gia Viễn, thời điểm đó ngoài trời mưa rất lớn khiến ông xử lý tình huống không kịp thời nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

