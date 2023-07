Tin tức 24h qua: Tìm ra nguồn gốc dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển Nha Trang

Tìm ra nguồn gốc dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển Nha Trang

Ngày 28/7, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Nguyên nhân của tình trạng xuất hiện dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển Nha Trang (khu vực bãi biển Hòn Chồng, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang) là do mưa lớn đẩy các chất thải trong lòng cống thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một ra bên ngoài.

Dòng nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển Nha Trang. Ảnh: L.H.

Theo vị lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, tình trạng xả thải ra biển ở khu vực này đã tồn tại lâu năm, thành phố đã cho kiểm tra và xử lý nhiều lần nhưng chưa dứt điểm được.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu UBND phường Vĩnh Hoà thường xuyên kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp tự ý xả thải hoặc đấu nối vào hệ thống cống thoát nước. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh sớm hoàn thành nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Bão Doksuri không ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay (28/7), bão số 2 Doksuri đang ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Bão số 2 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp và tan dần. Cơn bão số 2 Doksuri không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng sớm nay (28/7), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa dông xuất hiện khiến nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt. Ảnh minh họa

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 8h ngày 28/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 100mm. Dự báo, ngày 28-29/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đột quỵ tại phòng họp

Sáng 28/7, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Trị cho hay, ông Võ Thái Phong - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị bị đột quỵ lúc đang tham dự buổi họp tại cơ quan, vào chiều 27/7. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, song đến 22h42 cùng ngày, ông Phong đã qua đời.

Ông Võ Thái Phong.

Ông Võ Thái Phong, sinh năm 1978, quê quán xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước lúc được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vào năm 2020, ông Phong giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình làm việc, ông Võ Thái Phong được đánh giá là cán bộ giỏi, giàu nhiệt huyết và có lối sống gần gũi, thân thiện với mọi người.

Tuyên án 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu", 4 bị cáo nhận án chung thân

Chiều 28/7, sau 18 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong phần luận tội các bị cáo trong vụ án, đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi của 54 bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nhiều cá nhân nhận hối lộ tinh vi với số tiền đặc biệt lớn. Vụ án xảy ra trong đại dịch COVID-19 khiến dư luận lên án gay gắt.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, các bị cáo đều thừa nhận tội danh như cáo trạng nêu, còn bị cáo Hoàng Văn Hưng - nguyên Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, một mực kêu oan, phản bác lại cáo trạng. Tuy nhiên, HĐXX đã bác các quan điểm bào chữa của bị cáo Hưng và luật sư, kết luận Hưng không bị oan, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hưng chiếm đoạt 800.000 USD của bị cáo Sơn và Hằng. HĐXX khẳng định bên trong chiếc cặp là 450.000 USD, không phải 4 chai rượu như lời khai của bị cáo Hưng. Tại phiên toà, lời khai của bị cáo Hưng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, nhiều thông tin gian dối.

Theo HĐXX, vụ án "chuyến bay giải cứu" có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Nhóm bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã lợi dụng dịch bệnh, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin cho buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ.

Về phía các bị cáo đưa hối lộ, nhóm này nhận thức rõ các thủ tục hành chính không mất phí nhưng vì muốn được thuận lợi nên đã gặp gỡ, chi tiền cho các cựu quan chức. Việc một số luật sư cho rằng hành vi đưa tiền là quà cảm ơn theo văn hóa người Việt là không có cơ sở.

Trong số 54 bị cáo trong vụ án này, TAND TP Hà Nội đã tuyên 4 án chung thân và thấp nhất là 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo bị tuyên án chung thân gồm:

1, Bị cáo Phạm Trung Kiên (nguyên Thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế) nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.

2, Bị cáo Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hối lộ 49 lần, tổng số hơn 27,3 tỷ đồng.

3, Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 32 lần, tổng số 25 tỷ đồng.

4, Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 18,8 tỉ đồng. Mức án: Chung thân.

Nông dân bắt được con cua biển 1,7kg, nặng nhất từ xưa đến nay

Ngày 28/7, nhiều người dân ở Sóc Trăng rất bất ngờ khi biết một nông dân ở huyện Trần Đề bắt được con cua nặng khoảng 1,7kg. Trong khi, con cua đạt giải tại Cà Mau trong hội thi cũng chỉ nặng gần 1,5 kg.

Theo chủ nhân của con cua, ông Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), chiều 27/7, khi đi thăm lú (một dụng cụ bắt cá) đặt dưới kênh ven biển, ông rất bất ngờ khi giở lú lên thì phát hiện trong lú có một con cua biển lớn. Ông đem còn cua về nhà cân được 1,7kg.

Con cua biển được ông Tâm bắt được. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Tâm, chiều ngang con cua khi bung hai càng rộng hơn hai gang tay người lớn, khoảng 40cm.

Ông Tâm cho biết thêm, bình thường ông vẫn đặt lú để bắt cá. Ngoài tôm cá, thỉnh thoảng cũng có cua biển vào lú, nhưng lớn nhất cũng chỉ 400 gram.

"Đây là con cua to nhất mà tôi từng thấy. Hiện đang nhốt ở trong thau, nếu ai có nhu cầu mua về để trưng bày, tôi sẽ bán lại", ông Tâm nói.

