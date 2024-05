Tin tức 24h qua: "Soái ca" áo trắng cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy nhà trọ ở Hà Nội

"Soái ca" áo trắng cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy nhà trọ ở Hà Nội

Anh Bằng leo lên cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy

Sáng 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cho thuê trọ ở Ba La (Hà Đông, thành phố Hà Nội). Ngôi nhà là nhà ở kết hợp cho thuê trọ, cao 3 tầng. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 có diện tích khoảng 20m2.

Thông tin từ chính quyền, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cảnh sát PCCC và người dân đã cứu được 5 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp sang nhà bên cạnh.

Theo video người dân ghi lại, một người đàn ông dũng cảm cõng một phụ nữ thoát khỏi đám cháy sau đó tiếp tục quay lại hỗ trợ một người khác.

Trao đổi với PV, anh Lèng Văn Bằng (SN 1985, quê ở Điện Biên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết, anh là người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm cõng 2 cô gái thoát nạn trong vụ cháy.

“Người hùng” cho biết, khi cảnh sát có mặt và giải cứu những người còn lại, anh rời khỏi hiện trường đến cơ quan để kịp giờ làm. Sau khi cứu người, tay anh Bằng bị bỏng nhẹ.

Diễn biến vụ bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chiếc xe đưa đón học sinh mà cháu bé 5 tuổi ở Thái Bình bị bỏ quên

Chiều 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) về tội “Vô ý làm chết người”.

Quỳnh Anh là giáo viên Trường mầm non Hồng Nhung 2 (ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình), người đảm nhận việc đưa đón trẻ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” để điều tra, làm rõ.

Công an xác định, khoảng 6h20 ngày 29/5, anh N.V.L. (SN 1965, ở phường Quang Trung, TP Thái Bình) điều khiển ô tô 29 chỗ cùng Quỳnh Anh đón cháu T.G.H. (SN 2019) là học sinh lớp 4 tuổi Trường mầm non Hồng Nhung và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, anh này điều khiển ô tô đến đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A. (cậu ruột của cháu H) đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong, nên đã trình báo công an.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trương Hải Long. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định nói trên căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Xử phạt 2 nữ Facebooker đăng tin sai sự thật về vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

Công an làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 30/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với 2 trường hợp về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác quản lý, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy phát hiện tài khoản Facebook có tên “H.N” chia sẻ 1 bài viết kèm theo bình luận: "Cập nhật 16 người mất rồi mọi người ạ, sáng ra đọc tin run hết cả tay chân”. Cảnh sát xác định, đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nhân dân.

Ngày 25/5, Công an quận Cầu Giấy đã xác minh và mời chủ tài khoản là chị N.T.H.N (SN 1996, ở Hà Đông, Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị N đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã mời 1 người khác là chị N.T.A (SN 1986, ở Thanh Xuân, Hà Nội), chủ tài khoản facebook “M.A.O.W. lên làm việc, do người này đăng tải thông tin không chính xác liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa.

Tại cơ quan Công an, chị A thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

