Tin tức 24h qua: Sẽ đề xuất xử lý vụ trang phục “lạ” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Liên quan việc dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài, ngày 23/5, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, nguyên nhân ban hành văn bản này do địa phương có rất nhiều công việc phải thực hiện.

Theo ông Lê Quốc Anh, chủ trương về việc tạm dừng xem xét, giải quyết cho cán bộ, lãnh đạo các cấp đi nước ngoài trong thời gian này của Thường trực Thành ủy là đúng thẩm quyền, đúng nội dung chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo công văn ngày 22/5 do Bí thư Thành ủy Phú Quốc Lê Quốc Anh ký, Ban Thường vụ Thành uỷ Phú Quốc quyết định tạm dừng giải quyết cho đi nước ngoài đối với các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thành phố; Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; lãnh đạo UBND cấp xã. Trừ trường hợp được chỉ định tham gia các đoàn công tác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Mục đích nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết luận của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Chiều 23/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trang Thanh Phương, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã thông tin về vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục “lạ” trong liveshow “Ngày em thắp sao trời” diễn ra tối 4/5.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về vấn đề trên.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã nhận định việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huân, huy chương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu.

Theo ông Phương, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có biện pháp đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý phù hợp đối với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Bước đầu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng (SN 1981) thường trú tại Thợ Nhuộm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ở tại chung cư FLC (Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Võ Thành Long (SN 2004, trú huyện Long Điền) và Vũ Thành Huy (SN 1999, trú tại TP Bà Rịa). 2 đối tượng này được xác định có liên quan trong vụ án giết người, phi tang thi thể trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, Long đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, thông qua Facebook, Long có quen biết với chị T. (SN 2003, trú tại huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Ngày 18/5, Long cùng Huy thuê xe taxi đón T. đi chơi tại TP Vũng Tàu.

0h ngày 19/5, Long và T. về khách sạn trước để nghỉ ngơi. Tại đây, phát hiện chị T. mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Long báo cho Huy biết sự việc để bàn việc phi tang xác nạn nhân và lấy tài sản.

Gần trưa cùng ngày, Long đi mua vali rồi cùng Huy nhét thi thể nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang. Hai đối tượng vứt vali có chứa thi thể nạn nhân T. tại một khu đất trống ở Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu.

Sau đó, các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân mang đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khám xét trên người Huy, công an thu giữ chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax của nạn nhân.

