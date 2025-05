Nga thay thế đại tướng Tư lệnh lục quân

Lần gần nhất đại tướng Oleg Salyukov xuất hiện là khi chỉ huy cuộc duyệt binh ngày 9/5. Ảnh: Reuters.

Hội đồng An ninh là cơ quan tư vấn cấp cao của Điện Kremlin, do ông Putin làm Chủ tịch, có nhiệm vụ điều phối và hoạch định chính sách an ninh quốc gia. Cơ quan này không nắm quyền chỉ đạo trực tiếp đối với các bộ và cơ quan an ninh của Nga. Thư ký Hội đồng An ninh hiện là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Kể từ khi trở thành Tư lệnh lục quân vào năm 2014, ông Salyukov là người chỉ huy các cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, đánh dấu ngày Đức Quốc xã đầu hàng vào cuối Thế chiến 2.

Từ tháng 1/2023, ông đảm nhiệm thêm vai trò cấp phó cho Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người được ông Putin giao quyền tổng chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Salyukov đã bị nhiều nước phương Tây như Anh, Liên minh châu Âu, Canada cùng một số quốc gia khác đưa vào danh sách trừng phạt.

Việc điều chuyển này diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Salyukov, chỉ huy cuộc duyệt binh ngày 9/5 vừa qua ở Moscow.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ máy quân sự Nga, trong bối cảnh chiến dịch tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong 11 năm giữ chức Tư lệnh lục quân, ông Salyukov giám sát hoạt động của lực lượng trong cuộc nội chiến ở Syria và sau đó là chiến dịch tại Ukraine.

Theo báo Nga Izvestia, tướng Andrey Mordvichev, 49 tuổi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh lục quân thay thế tướng Salyukov. Tướng Mordvichev tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine từ năm 2022, đóng vai trò quan trọng giúp quân đội kiểm soát thành phố Mariupol.

Năm 2023, tướng Salyukov tham gia chỉ huy lực lượng ở mặt trận vùng Donetsk, giúp quân đội Nga tạo đột phá, kiểm soát thành phố Avdiivka, và nhiều khu dân cư khác như Ocheretino, Selidovo, Ukrainsk và gần đây nhất là Kurakhovo.

Diễn biến mới xuất hiện vào thời điểm các quan chức Nga và Ukraine tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để đàm phán hòa bình.