CSGT TP.HCM đã gửi thông báo "phạt nguội" cho 13.458 chủ xe máy

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 23-5, Công an TP.HCM đã nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với cán bộ, công chức, viên chức và phạt nguội vi phạm giao thông.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM cho biết trong bốn tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT toàn TP đã phát hiện, xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức (thông báo vi phạm về cơ quan theo quy định).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM tại buổi họp báo. Ảnh: B.PHƯƠNG

Liên quan đến công tác xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), Công an TP.HCM cho biết, qua bốn tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT toàn TP đã phát hiện và gửi 42.281 thông báo vi phạm cho chủ phương tiện; trong đó, xe máy là 13.458 trường hợp (chiếm tỷ lệ 31,8%).

Cho đến nay, có 6.147 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt, với số tiền hơn thu được là 10,2 tỷ đồng; trong đó, xe máy là 325 trường hợp, xử phạt trên 236,2 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến được ghi nhận qua hình ảnh như: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Lưu thông ngược chiều; Lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm; Dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Đối với xe máy khi phát hiện vi phạm mà CSGT không dừng được phương tiện để xử lý ngay tại hiện trường thì CSGT sẽ chuyển sang phạt nguội.

“Do xe máy lưu thông số lượng nhiều, không thể dừng xe ngay tại hiện trường thì chúng tôi quay lại hình ảnh và sẽ có thông báo xử lý phạt nguội”- ông Hà thông tin thêm.

Ngoài ra, ông Hà cho biết Công an TP.HCM vẫn tiếp nhận hình ảnh ảnh kiến nghị của người dân qua ứng dụng VNeID.

“Trong VneID có phần về phản ảnh kiến nghị, khi có thông tin liên quan trên ứng dụng hoặc khi qua cơ quan báo chí chuyển đến cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ căn cứ trên nguồn tin và thông tin cung cấp và sẽ tiếp tục xác minh, xử lý. Tuy nhiên hiện các phản ánh này chưa nhiều”- ông Hà nói.

Ông Hà cho biết thêm thời gian tới UBND TP dự kiến đầu tư xây dựng trung tâm về xử lý hình ảnh và đảm bảo an ninh trật tự theo Đề án 165. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hiện và xử lý vi phạm sẽ nhiều hơn.

Tại họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ, việc phạt nguội với xe máy hiện nay gặp hai khó khăn lớn.

Thứ nhất, do xe mua, bán không sang tên nên khi cơ quan chức năng gửi thông báo vi phạm giao thông về địa chỉ đăng ký xe thì chủ phương tiện hiện tại không nhận được thông báo.

Thứ hai, xe máy không phải đăng kiểm, nên chủ xe vi phạm thường không tự nguyện lên cơ quan chức năng phối hợp giải quyết vụ việc.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết, Công an TP.HCM cũng đã đưa ra các giải pháp để khắc phục việc khó xử lý phạt nguội.

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ kết hợp giữa phạt nguội và tuần tra kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm. Trong đó, khi kiểm tra, phát hiện vi phạm trực tiếp sẽ tra cứu vi phạm về phạt nguội để xử lý.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cập nhật thông tin đăng ký xe mô tô, xe máy vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh chủ xe mô tô, xe máy phục vụ khai thác, xử lý phạt nguội.

Công an cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe không sang tên theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo an ninh trật tự và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông, cũng là một giải pháp mà Công an TP.HCM hướng tới...

