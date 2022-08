Tin tức 24h qua: Phó Chánh án và tài xế liên quan tới vụ tai nạn hiếm gặp đã gửi đơn xin nghỉ việc

Phó Chánh án và tài xế liên quan tới vụ tai nạn hiếm gặp đã gửi đơn xin nghỉ việc; Người đàn ông tử vong vì trị độc rắn cắn bằng mẹo dân gian... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phó Chánh án và tài xế liên quan tới vụ tai nạn hiếm gặp đã gửi đơn xin nghỉ việc

Liên quan đến vụ “3 cán bộ toà trong xe và vụ tai nạn giao thông hiếm gặp”, ông PKC, Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre và ông TTC, tài xế của TAND tỉnh Bến Tre đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Các đơn xin nghỉ việc được gửi cho lãnh đạo TAND tỉnh Bến Tre vào giữa tuần trước. Đây là hai người bị bà HTMH - quyền Trưởng phòng của TAND tỉnh Bến Tre gửi đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố bị can do liên quan đến vụ TNGT gây tổn thương sức khoẻ 62% cho bà này.

Hiện trường vụ TNGT

Trước đó ngày 19/1, tài xế TTC điều khiển ô tô 16 chỗ của cơ quan chở ông PKC và bà HTMH đi dự hội nghị của TAND huyện Bình Đại, Bến Tre. Khoảng 20 giờ 10, xe của TAND tỉnh tông vào hàng rào bê tông nhà dân ven quốc lộ 57 đoạn thuộc ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre. Vụ TNGT khiến bà H bất tỉnh, đa chấn thương…

Khi xác minh, làm việc với những người có liên quan đến vụ TNGT, tường trình của bà H cho biết sở dĩ TNGT xảy ra là do ông phó chánh án đã cự nhau với tài xế rồi đánh vào mặt tài xế khi ông này đang điều khiển xe. Sau đó, tài xế buông tay lái, quay lại đánh phó chánh án nên xe lao vào hàng rào nhà dân ven đường.

Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ mấy ngày?

Dịp lễ Quốc khánh năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

Do ngày 2/9 là thứ 6 của tuần nên cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày, từ ngày thứ Năm 1/9/2022 đến hết ngày Chủ nhật 4/9/2022. Như vậy, tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp này là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Lễ Quốc khánh 2/9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019, người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào Quốc khánh 2/9 được hưởng ít nhất 300% lương, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Đối với doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp của người lao động bình thường vẫn làm việc vào ngày thứ bảy, thì lao động chỉ được nghỉ 2 ngày 1/9 và 2/9.

Người phụ nữ trèo ban công kêu cứu đêm khuya làm việc với công an

Sáng 16/8, lãnh đạo UBND phường Thành Công, Ba Đình (Hà Nội) cho biết, chính quyền đã nắm được sự việc người phụ nữ trèo ra ban công gào khóc, kêu cứu vào tối 15/8. Theo vị lãnh đạo này, ban quản lý tòa nhà nói đây là 2 vợ chồng đến đây thuê nhà rồi xảy ra cãi vã, Tuy nhiên, công an chưa xác định rõ họ có phải là vợ chồng hay không. Sáng nay công an đã mời người phụ nữ và người đàn ông lên trụ sở để làm việc.

Người phụ nữ trèo ra ban công chung cư gào khóc cầu cứu

Trước đó, trên mạng xã hội Facbeook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo ra ban công của một chung cư liên tục gào khóc thảm thiết và cầu cứu. Lúc này, khi thấy nhiều người chú ý, cầm điện thoại để ghi hình, người này nói "Không có gì đâu, con này bị dở hơi". Mặc cho người đàn ông nói xong rồi quay vào trong nhà, người phụ nữ vẫn gào khóc kêu cứu.

Người đàn ông tử vong vì trị độc rắn cắn bằng mẹo dân gian

Ngày 13/8, ông Dương Hoàng Đức phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, Bình Phước, phát hiện 1 con rắn nặng gần 1kg bò trước cổng nhà nên đã dùng tay không để bắt, không may bị rắn cắn vào tay phải. Nghĩ là rắn không độc, ông Đức không đi chữa trị.

Sau khi bỏ rắn vào can nhựa, ông Đức đi kể chiến tích với nhiều người.

Một ngày sau, anh Bùi Văn Trường (38 tuổi, hàng xóm) sang nhà chơi, sau khi nghe ông Đức kể lại sự việc bắt rắn, biết đó là loại rắn hổ mèo thuộc loài rắn độc nên kiểm tra vết rắn cắn ở trên cánh tay ông Đức. Phát hiện chỗ vết cắn bị sưng, anh Trường vội vã lấy xe máy chở ông Đức qua nhà một người dân ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài để chữa trị bằng mẹo dân gian. Đến tối 15/8, ông Đức tử vong.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Xác định vật thể lạ hình chảo rơi ở Quảng Trị

Chiều 16/8, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận, vật thể lạ hình chảo có kích thước lớn rơi xuống khu dân cư trên địa bàn xã Hướng Linh chính là thiết bị trên turbine điện gió.

Trước đó, tại thôn Miệt Pa Công, xã Hướng Linh, thiết bị trên turbine điện gió của dự án điện gió Hướng Linh 2 bất ngờ rơi xuống khu dân cư này. Thiết bị có hình chóp nón, nằm phía đầu turbine, đường kính khoảng 2m, rơi từ độ cao hơn 100m.

