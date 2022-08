Tin tức 24h qua: CDC Quảng Ninh lên tiếng về "tiệc nghỉ hưu" của cựu giám đốc

CDC Quảng Ninh lên tiếng về "tiệc nghỉ hưu" của cựu giám đốc; Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã qua đời... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

CDC Quảng Ninh: Hình ảnh hàng trăm người dự "tiệc nghỉ hưu" của cựu giám đốc là hiểu lầm

Hình ảnh được cho rằng hàng trăm người dự "tiệc tri ân chia tay" ông Ninh Văn Chủ nghỉ hưu

Lý giải về việc những hình ảnh "tiệc chia tay", "tiệc tri ân" và "tiệc nghỉ hưu" của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, cơ quan chức năng đã khẳng định đến nay CDC chưa tổ chức hoạt động chia tay đối với ông Ninh Văn Chủ.

Liên quan đến hình ảnh hàng trăm người dự tiệc chia tay, nghỉ hưu xuất hiện trên mạng xã hội, CDC Quảng Ninh cho biết ngày 29/6, Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc CDC miền Bắc tổ chức họp tại Quảng Ninh để bàn về kế hoạch công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, kết hợp tổ chức chia tay, bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm CLB cho người khác, trước đó ông Ninh Văn Chủ là chủ nhiệm CLB. Đây là hoạt động thường niên của CLB Giám đốc CDC miền Bắc.

Hàng năm, câu lạc bộ đều tổ chức họp để tổng kết rút kinh nghiệm và bàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của CDC. Ngoài ra còn có hoạt động tổ chức chia tay các thành viên trong câu lạc bộ nghỉ hưu.

Việc hai hội nghị tổ chức cùng lúc, cùng thời điểm, số lượng người tham gia đông, lại gần ngày nghỉ của ông Ninh Văn Chủ dẫn đến hiểu lầm của dư luận về việc đơn vị tổ chức tiệc chia tay cho nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh.

Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã qua đời sau 3 ngày cấp cứu

Ngày 3/8, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, luật sư Trịnh Văn Hoan (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ sáng 3/8 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra, truy tìm người đã chém luật sư Trịnh Văn Hoan.

Trước đó, ngày 31/7, luật sư Trịnh Văn Hoan đang lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (gần cầu Rạch Chiếc) thì bất ngờ bị một người lạ đi xe máy dùng hung khí chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Luật sư Trịnh Văn Hoan được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức, TP HCM) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, hôn mê sâu.

Luật sư Trịnh Văn Hoan thuộc Đoàn Luật sư TP HCM và có văn phòng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Trước đó, luật sư Trịnh Văn Hoan từng công tác tại Công an phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với cấp hàm đại uý. Sau đó, ông Hoan xin nghỉ việc và ra làm luật sư cho một công ty luật.

Vụ nữ sinh lớp 12 tử nạn ở Ninh Thuận: Gia đình đề nghị sớm khởi tố vụ án

Sáng 3/8, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho hay gia đình ông kiến nghị Cơ quan điều tra quân sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân sớm khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ con gái ông tử vong.

Ông Hùng là cha của cháu Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12, tử vong do tai nạn giao thông ngày 28-6 tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh tử vong bày tỏ bức xúc tại cuộc họp báo. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo ông Hùng, tại cuộc họp báo do tỉnh Ninh Thuận tổ chức chiều 2/8, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Văn Minh (sĩ quan quân đội) nghe điện thoại khi đang điều khiển ô tô, chuyển hướng không an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông, làm cháu Hoàng Anh tử vong. Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định hành vi này đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông Hùng là không chính xác do sai sót trong quy trình xét nghiệm.

Do đó, ông Hùng đề nghị BV Đa khoa Ninh Thuận, cơ quan công an thông báo nội dung cuộc họp báo cho Cơ quan điều tra quân sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân để sớm khởi tố vụ án.

Trong một diễn biến khác, chiều 3/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc rà soát quy trình kỹ thuật và quá trình thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cho người bệnh Hồ Hoàng Anh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Xác định và khẳng định độ chính xác của kết quả xét nghiệm.

Nghiêm túc xử lý tập thể, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm trong quy trình xét nghiệm.

Công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí. Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 6/8/2022.

Cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1/8, trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo đó, liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng úy Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, Hạ sĩ Công an nhân dân, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn. Quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Lúc này, thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. 3 cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh.

