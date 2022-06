Tin tức 24h qua: Nữ sinh viên xinh đẹp tử vong, công an lấy lời khai bạn trai

Lật xe khách thảm khốc, cháu tử vong trên đường về chịu tang bà; Nữ sinh viên xinh đẹp tử vong, công an lấy lời khai bạn trai… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Lật xe khách thảm khốc 4 người chết, cháu tử vong trên đường về chịu tang bà

23h50 ngày 13/6/2022, tại ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2 (Nam Thành, TP Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển với xe ô tô khách giường nằm do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm lái. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan chức năng, tài xế xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, trước lúc xảy ra vụ tai nạn, xe khách chạy với vận tốc là 64km/h (quá tốc độ 4km/h). Ngoài ra, theo quy định, xe khách này phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình, nhưng tài xế điều khiển đi vào đương trong TP Ninh Bình rồi xảy ra tai nạn.

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trong vụ tai nạn đau lòng trên có một nạn nhân tử vong quê xã Tân Sơn. Đó là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên ĐH năm thứ hai ở Hà Nội).

Theo đó, đêm 13/6, Ngà nhận được tin bà nội mất nên vội lên xe khách để về quê chịu tang. Nhưng khi xe về đến TP Ninh Bình thì xảy ra tai nạn.

Bà nội nạn nhân Ngà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lữ (còn gọi là mẹ Tân). Mẹ Lữ qua đời ngày 13/6, hưởng thọ 112 tuổi. Mẹ có 2 con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lữ qua đời ở tuổi 112

Hà Nội cứ mưa lớn là ngập sâu cả mét, vì đâu?

Tối 13/6, mưa lớn trút xuống nhiều nơi tại Hà Nội gây ngập nặng cho nhiều tuyến phố. Có đoạn đường ngập sâu hơn 1m. Trước đó, chỉ ngay cuối tháng 5/2022, người dân Hà Nội cũng 2-3 lần liên tiếp chịu cảnh ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn dù kéo dài khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội ứng trực tại các miệng cống trong tối 13/6

Lý giải về trận ngập tối 13/6, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho hay, đêm 13/6, nhiều điểm mưa to đến rất to.

Đại diện Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, hệ thống thoát nước được tiêu qua 3 lưu vực chính (sông Tô Lịch, sông Nhuệ và Long Biên). Tuy nhiên do năng lực tiêu úng không đáp ứng được lượng mưa trút xuống nên việc ngập úng là điều không tránh khỏi.

Giải pháp trước mắt, trước mùa mưa hằng năm, đơn vị này đều nạo vét, khơi thông các hệ thống thoát nước. Khi có mưa lớn xảy ra, Công ty huy động nhận lực, phương tiện ứng trực tại một số khu vực trọng điểm ngập úng. Cùng với đó, vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa và trạm bơm đầu mối… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Về lâu dài, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng, thành phố cần đầu tư các dự án thoát nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm bơm đầu mối.

Trao đổi với PV, KTS Trần Huy Ánh – Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho hay, Hà Nội cứ mưa là ngập do việc quy hoạch bất chấp và liều lĩnh. KTS Ánh mong muốn thành phố quan tâm hơn tới việc quy hoạch trả lại các khoảng trống, không gian lớn như: lưu vực sông, hồ, vùng đất trũng, thấp... là nơi chứa, tích nước, thoát nước có tính tổng thể, lâu dài, bền vững.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nói rõ về giá xăng 13.000 đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có văn bản gửi Bộ Công Thương làm rõ thông tin giá xăng và thông tin Malaysia đồng ý xuất khẩu xăng RON-95 sang Việt Nam.

Theo đó, ĐSQ Việt Nam tại Malaysia cho biết do được trợ giá nên giá xăng dầu tại Malaysia tương đối ổn định, ở mức từ 11.000-13.000 đồng/lít. Mức giá này đã được giữ ổn định từ ngày 27/2/2021 đến nay và sẽ được tiếp tục duy trì ổn định tới lần điều chỉnh tự động tới vào ngày 8/6/2022.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia khẳng định lại đây là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho ta. Do đó một số báo chí đưa tin không chính xác.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia cho biết Bộ trưởng Cao cấp Bộ Công thương Malaysia (MITI) Azmin Ali đã điện thoại cho Chủ tịch tập đoàn Petronas và phía Petronas đã đồng ý cung ứng cho phía Việt Nam 300.000 tấn xăng RON95 để thể hiện hữu nghị.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về vụ lộ đề thi môn Sinh năm 2021

Sáng 14/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ với các cơ quan báo chí về một số thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Liên quan đến vụ lùm xùm đề thi môn Sinh năm 2021, ông Sơn khẳng định tất cả các phản ánh, đặc biệt là của các thầy cô giáo, Bộ GD&ĐT đều có phản hồi. Tuy nhiên, tùy từng vấn đề mới có thể công khai. Bên cạnh đó, trong quá trình đang kiểm tra, rà soát, khi chưa có kết luận cuối cùng thì không thể công bố.

“Tất cả các quy trình làm hết sức nghiêm túc, cầu thị, nhưng đây là quy trình bảo mật rất phức tạp, liên quan đến từng cá nhân con người, không thể một hai tháng mà làm rõ được ngay, làm rõ rồi còn phải xin ý kiến lại, nắm giải trình…

Đối với Bộ GD&ĐT, trách nhiệm của cá nhân nào đến đâu sẽ xử lý tới đó. Năm nay, Bộ sẽ rà soát từng quy trình, từng khâu và từng cá nhân để khắc phục.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng những tác động bên ngoài đối với môn Sinh học không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn bộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”- ông Sơn khẳng định.

Nữ sinh viên xinh đẹp tử vong, công an lấy lời khai bạn trai

Ngày 14/6, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã triệu tập làm việc, lấy lời khai đối với Phạm Văn Tùng (SN 1992, trú phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) để phục vụ công tác điều tra cái chết bất thường của chị Đ.T.K.L (SN 2000, trú TP Lào Cai, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội).

Nữ sinh viên xinh đẹp tử vong bất thường

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết hai gia đình đã gặp gỡ, trao đổi với nhau về vụ việc. Tùng cũng thừa nhận hành vi nên cơ quan điều tra nhận định vụ việc không có tính chất khẩn cấp, đồng thời phải chờ kết luận pháp y về nguyên nhân tử vong của chị L. nên cho phép Tùng tại ngoại.

Trao đổi với PV, Tùng cho biết, tối 15/3, giữa hai người có mâu thuẫn, cãi vã chuyện tình cảm. Tùng đã tát và đẩy ngã chị L. Theo Tùng, lúc đó phòng tối nên không biết chính xác L. ngã như thế nào. Sáng hôm sau, L. kêu đau nên Tùng đã đưa bạn gái đến bệnh viện rồi gọi điện cho gia đình L.

Chú ruột nạn nhân L. chia sẻ, rạng sáng 16/3, ông nhận được điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu ở BV đa khoa tỉnh Lào Cai.

“Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương. Sau đó chúng tôi chuyển L. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng cháu đã tử vong vào ngày 27/3", ông nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

