Nữ sinh viên xinh đẹp tử vong bất thường, công an vào cuộc điều tra

Thứ Ba, ngày 14/06/2022 14:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh Đ.T.K.L tử vong sau khi ở cùng bạn trai.

Ngày 14/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Đ.T.K.L (SN 2000, trú TP Lào Cai) - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nữ sinh Đ.T.K.L tử vong sau khi bị bạn trai hành hung trong đêm

Theo lãnh đạo Công an TP Lào Cai, trước đó, gia đình chị L. trình báo vụ việc, rạng sáng 16/3, chị L. bị bạn trai tên Tùng (SN 1992, ở TP Lào Cai) hành hung ở nhà riêng của đối tượng. Vụ việc khiến chị L. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Đến ngày 27/3, chị L. tử vong.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập Tùng đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu Tùng đã thừa nhận hành vi đánh chị L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũng thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai thu thập đầy đủ bệnh án điều trị của chị L. tại hai bệnh viện nói trên để phục vụ công tác giám định.

“Đến nay việc thu thập căn cứ, hồ sơ bệnh án đã gần hoàn thiện, chúng tôi cũng đã chuyển những tài liệu này đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để đơn vị này kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi có kết luận giám định, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp tố tụng đúng theo quy định”, vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-vien-xinh-dep-tu-vong-bat-thuong-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-50202214614...Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-vien-xinh-dep-tu-vong-bat-thuong-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-502022146145923682.htm