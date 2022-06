TNGT 4 người tử vong ở Ninh Bình: Mọi thứ tối đen, người chồng lên nhau

Thứ Ba, ngày 14/06/2022 19:00 PM (GMT+7)

"Tôi sắp đi ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, xe lật nghiêng, mọi thứ tối đen, người chồng lên nhau", anh Thạch kể lại.

Sau khi nắm bắt được thông tin về vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình làm 4 người tử vong và 5 người bị thương, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đến hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Chiếc xe ô tô khách sau vụ TNGT được đưa về Công an TP Ninh Bình

Nhiều người thương vong trong một gía đình

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, vào hồi 23h50’ ngày 13/6/2022, tại Km 265+570 QL1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS: 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL1A rẽ trái về hướng Hà Nội với xe ô tô khách giường nằm BKS: 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên QL1A hướng Hà Nội - Thanh Hoá).

Vụ TNGT đã làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ban ATGT tỉnh Ninh Bình báo cáo vụ TNGT trước đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia

Đang chăm bà Vũ Thị Lan (SN 1959, Quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, thường trú tại TP Hà Nội) buồn bã nói: "Gia đình tôi mở quán ăn ngoài Hà Nội, mấy hôm rồi do nghỉ hè nên mẹ chồng tôi cùng các cháu và bác gái bắt xe khách ra Hà Nội để thăm và đi chơi. Chiều muộn hôm qua tôi mới bắt xe đưa mẹ cùng các cháu ra bến xe nhưng đến đêm thì nhận được hung tin. Cháu trai tôi 13 tuổi đã mất (Phan Uy Vũ, SN 2010), mẹ chồng tôi nằm bất tỉnh ở đây không biết thế nào".

Chị Hồng, con dâu bà Lan buồn rầu khi kể về việc mẹ chồng cùng các cháu không may gặp nạn

Mang hương hoa ra vị trí gặp nạn để làm lễ cho cháu trai Phan Uy Vũ, anh Vũ Đình Linh (54 tuổi, quê ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho hay: "Đêm qua ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã nhanh chóng bắt xe ra ngoài này. Mẹ tôi cùng 7 đứa cháu và người chị gái ra Hà Nội chơi, khi về đến đây thì không may gặp nạn".

"Hiện gia đình đã đưa các cháu về quê rồi, còn lại mẹ tôi nằm lại ở đây điều trị, theo dõi sức khoẻ xem như thế nào. Nếu ổn định thì sẽ đưa về quê điều trị, giờ còn hôn mê nên không biết thế nào", anh Linh cho hay.

Anh Nguyễn Quốc Nhàn kể lại giây phút thoát nạn trên xe ô tô khách

Anh Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977, ở huyện Đô Lương) làm thợ xây ở Hà Nội được mấy tháng nay, do đợt này việc ít và ở quê có chút việc nên ra bến xe Nước Ngầm bắt xe về. "Lúc xảy ra tai nạn, tôi và mọi người trên xe đang ngủ. Khi va chạm mạnh, tỉnh dậy mới thấy mình đang bị đè ở trên ghế. Tìm mọi cách tôi mới thoát được ra ngoài. Thời điểm này trời lại mưa nên không nhìn thấy rõ người nào tử vong, người nào bị thương.

Đang nằm điều trị, anh Hoàng Tiến Thạch (SN 2000, quê ở Đô Lượng, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Tôi ra Hà Nội để lấy visa và các giấy tờ liên quan về quê chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Thời điểm xảy ra TNGT tôi sắp đi ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó xe bị lật nghiêng, mọi thứ trong xe tối đen, người chồng lên nhau. Tôi cố gắng bò ra ngoài bằng ô cửa kính vỡ. Sau đó mới thấy một vài đứa trẻ bò ra theo. Thấy vậy tôi liên tri hô và gọi lớn mọi người trong xe. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và cũng là thời điểm mọi người đang ngủ.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi các nạn nhân

Theo các nạn nhân thì thời điểm xảy ra vụ TNGT là lúc đang ngủ nên không hề biết va chạm

Ông Nguyễn Minh Tuyên - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: Vào khoảng 00h15' ngày 14/6, Bệnh viện tiếp nhận 16 trường hợp là nạn nhân trong vụ TNGT mà Công an và người dân đưa đến. Trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoại viện, 2 nạn nhân tử vong khi đến phòng cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương thì có 5 trường hợp là bị nặng, phải nằm lại điều trị, còn lại bị xây xước được gia đình đưa về sau khi thăm khám.

Yêu cầu làm rõ các hành vi vi phạm

Cũng tại buổi làm việc, theo Trung tá Nguyễn Quang Tĩnh - Phó trưởng Công an TP Ninh Bình cho rằng: Sơ bộ đã xác định rõ lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ. Mặc dù lái xe khai đi với vận tốc trên 65km/h và có phát hiện người điều khiển xe máy đi sang đường nhưng sau khi phanh thì trượt dài (vị trí phanh đến vị trí dừng khoảng 60m) và dẫn đến lật xe. Hiện, cơ quan CSĐT vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Quang Tĩnh - Phó Trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết cơ bản đã xác định lỗi do lái xe khách không làm chủ được tốc độ

Sau khi nghe báo cáo về các tình tiết xoay quanh vụ TNGT, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: Thời gian gần đây, rất nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra nên tôi đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình cần xác định rõ vi phạm về tốc độ, lộ trình của xe khách này, rõ ràng xe này đã đi sai lộ trình đã được đăng ký khi đi vào trong TP Ninh Bình.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xem xét tình hình quản lý HTX vận tải ở Nghệ An về việc theo dõi lộ trình, tốc độ của phương tiện. Nếu từng có xảy ra vi phạm thì đã xử lý chưa. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các đơn vị liên quan vì hàng tháng Tổng cục ĐBVN có gửi vi phạm tốc độ về địa phương.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ thêm hành khách có thắt dây an toàn hay không vì nhiều vụ TNGT xảy ra liên quan đến việc này từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý lái xe, phụ xe khi không nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Cơ quan công an cũng cần làm rõ việc người điều khiển xe mô tô có đội MBH hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hay không.

Ông Nguyễn Minh Tuyên - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tích cực điều trị cho các nạn nhân gặp nạn

Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Chủ tich UBND tỉnh đã đến hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Qua đó, cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT, chính quyền và nhân dân sở tại đã kịp thời tham gia xử lý, giải quyết vụ việc; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tích cực, chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, thuốc men để tập trung cấp cứu, chạy chữa cho các nạn nhân… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, giúp ổn định tinh thần cho các hành khách, các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT đang điều trì tại bệnh viện.

