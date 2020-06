Tin tức 24h qua: Người dân trình báo nghi vấn có 2 con báo đen xuất hiện trong khu dân cư

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Người dân trình báo nghi vấn có 2 con báo đen xuất hiện trong khu dân cư; Khởi tố người mẹ bỏ con dưới hố ga 3 ngày trong cái nắng 40 độ C… là những tin nóng 24h qua.

Người dân trình báo nghi vấn có 2 con báo đen xuất hiện trong khu dân cư

Ngày 30/6, Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận về một văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc công an thông báo cho người dân về việc phát hiện 2 con báo đen to, nặng khoảng 100kg, thường xuất hiện ở giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân của tỉnh Đồng Nai.

Báo đen. (Ảnh minh họa)

Cuối văn bản còn kèm theo số điện thoại của trực ban, Trưởng, Phó Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Văn bản được ghi ngày 29/6 của Công an xã Tân An có tên của trung tá Lương Minh Chương - Trưởng công an xã. Tuy nhiên, văn bản này không có mộc đỏ và cũng không có chữ ký của trung tá Chương.

Công an xã Tân An cho hay người dân ở khu vực phát hiện sự việc cách đây khoảng 2 ngày nên báo cho công an địa phương. Do nghi vấn là con báo đen nên người dân không dám tiếp cận. Sau khi ra văn bản, phía Công an xã Tân An cũng thông báo đến các cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Cùng ngày, ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết, sáng nay (30/6), Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu xác minh lại ngay việc có hay không 2 con báo đen xuất hiện trong khu dân cư thuộc xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

Cháy lớn tại kho hóa chất ở Hà Nội

Khoảng 8h sáng 30/6, một cột khói cùng lửa lớn bùng phát trên khu vực Cảng Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội).

Do vị trí khu vực trên gồm nhiều kho xăng, dầu, hoá chất nên thông tin ban đầu nhiễu loạn khiến người dân vô cùng hoang mang.

Vụ cháy lớn ở Đức Giang trong sáng nay. Ảnh Nguyễn Chương

Nhận được tin báo, Trung tâm 114 thành phố đã huy động tối đa xe cứu hoả chuyên dụng tới hiện trường chữa cháy. Vị trí đám cháy được xác định là kho hàng thuộc cảng Đức Giang nằm sát sông Đuống, xa khu vực dân cư và các kho hàng hoá chất xăng dầu thuộc phường Đức Giang.

Khoảng 9h50 cùng ngày, bằng nỗ lực của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đám cháy lớn đã cơ bản được khống chế, không để lửa cháy lan sang các khu vực nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng phải công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy.

Cũng trong chiều 30/6, Công an quận Long Biên đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy xảy ra tại kho Cảng Đức Giang, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa nhiều thùng phuy chứa dung môi không phải hoá chất độc hại.

Lời khai của đối tượng bạo hành dã man bé gái 3 tuổi

Ngày 30/6, Công an phường Hiệp Tân sau khi ghi lời khai ban đầu đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái bị bạn trai của mẹ bạo hành cho Công an quận Tân Phú, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo hành bé gái.

Lương Đức Thắng tại cơ quan công an

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra tại phòng trọ ở hẻm 252 Phan Anh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Cháu bé bị bạo hành trong clip tên H. (3 tuổi).

Liên quan tới 2 người lớn xuất hiện trong clip, UBND phường Hiệp Tân và Công an phường Hiệp Tân làm việc, bước đầu xác định, cả 2 không có quan hệ vợ chồng. Cháu H. là con gái ruột của chị Chung Thị Ngọc (SN 1996). Người đàn ông liên tục thực hiện hành vi bạo lực, xâm hại đến sức khoẻ cháu H. là Lương Đức Thắng (SN 1985), bạn trai của Ngọc.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận vào tối 27/6, sau khi tàn cuộc nhậu trở về phòng trọ của bạn gái ở hẻm 252 Phan Anh, thấy bạn gái đang la mắng con gái ruột nên Thắng lao vào đánh đập cháu H.

Thắng dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, vào đầu khiến cháu bé ngã xuống sàn. Thắng còn xách cổ, đập đầu của cháu bé vào tường khiến bé khóc thét.

Hiện sức khỏe và tâm lý cháu H. đã ổn định trở lại.

Khởi tố người mẹ bỏ con dưới hố ga 3 ngày trong cái nắng 40 độ C

Ngày 30/6, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989; hộ khẩu tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Vứt bỏ con mới đẻ.

Phạm Thị Thành, người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga.

Cùng ngày, trao đổi với PV, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị mới ra quyết định khởi tố vào sáng nay. Tuy nhiên, do Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nên cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu.

Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đến chiều ngày 29/6, bé đã tử vong.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-dan-trinh-bao-nghi-van-co-2-con-bao-den-xuat-hien-trong-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-dan-trinh-bao-nghi-van-co-2-con-bao-den-xuat-hien-trong-khu-dan-cu-50202030619593736.htm