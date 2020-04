Tin tức 24h qua: Nghe tin nhiều người trên thế giới chết vì Covid-19 qua tivi, 20 người bỏ nhà vào rừng trốn dịch

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 20:43 PM (GMT+7)

Nghe tin nhiều người trên thế giới chết vì Covid-19 qua tivi, 20 người bỏ nhà vào rừng trốn dịch; Nữ đại gia nổi tiếng Thái Bình bị khởi tố vì hành hung phụ xe;… là những tin nóng 24h qua.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:19 09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Nghe tin nhiều người trên thế giới chết vì Covid-19 qua tivi, 20 người bỏ nhà vào rừng trốn dịch

Có 9 hộ dân ở vùng Lòm đã đóng cửa nhà để chạy vào rừng trốn Covid-19

Sau khi xem ti vi, thấy cảnh chết chóc vì dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới, có 20 người dân tộc Mày sống ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã rời bỏ nhà cửa chạy vào rừng trốn dịch.

Bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hoá cho biết, ngay khi nhận được thông tin, bà đã dẫn đoàn công tác của xã, cùng bộ đội biên phòng đồn Ra Mai vào khu vực Lòm xác minh. Tại đây, đoàn công tác ghi nhận có 9 hộ, với 20 người đã đóng cửa nhà rời bản vào rừng dựng lán trốn Covid-19.

Nhóm người rời bản gồm 11 nữ, 5 trẻ em, còn lại là đàn ông cùng ít lương thực dự trữ mang theo.

Theo lý giải của lãnh đạo xã Trọng Hóa, gia đình một số hộ dân có tivi, sau khi xem thấy cảnh chết chóc do dịch Covid-19 gây ra ở các nước châu Âu và Mỹ, bà con nói virus có thể về bản, nên đã trốn vào rừng.

Ngày 7/4, sau khi bộ đội và cán bộ xã vào rừng tìm gặp và thuyết phục, một số người đã trở về.

Thêm 2 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca chưa xác định được F0

Hà Nam phát hiện 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19, chính quyền đang cách ly 1 thôn. Ảnh minh hoạ

Ngày 8/4, Bộ Y tế tiếp tục công bố 2 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca là hàng xóm của bệnh nhân 243 (BN243) ở Mê Linh, Hà Nội, ca còn lại ở Hà Nam chưa xác định được nguồn lây.

CA BỆNH 250: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN 243.

CA BỆNH 251: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây.

Liên quan đến ca bệnh 251, ông Phạm Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 18h ngày 7/4, chính quyền xã nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam về việc phát hiện một người dân trú tại thôn Ngô Khê 3 của xã dương tính với Covid-19. Ngay khi nhận được tin, chính quyền xã đã dựng hàng rào, cách ly thôn Ngô Khê 3.

126 người được chữa khỏi bệnh Covid-19 tại Việt Nam

3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ ngày 8/4.

Ngày 8/4, Bộ Y tế tiếp tục công bố 4 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh Covid-19, nâng số ca khỏi bệnh tại Việt Nam lên 126.

4 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay gồm:

Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 3 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân quốc tịch Nam Phi là BN125 và BN126, 1 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam là BN152.

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN153.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Các giáo sư đầu ngành cùng hội chẩn, cứu phi công Vietnam Airlines nhiễm Covid-19

Các chuyên gia đầu ngành trong cả nước hội chẩn để cứu sống bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19. (Ảnh: Lê Hảo)

Bệnh nhân 91 (quốc tịch Anh, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hiện đang trong tình trạng nặng, suy đa tạng. Bệnh nhân phải điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo).

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM mong muốn các đồng nghiệp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm.

Chiều 7/4, các thành viên Tiểu ban điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm với các chuyên gia đầu ngành về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp... đã hội chẩn công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Các giáo sư đầu ngành đã dành rất nhiều thời gian để hội chẩn bệnh nhân 91. Tất cả các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm… đều thảo luận chi tiết.

Các thành viên hội chẩn cũng thống nhất bằng mọi cách "còn nước, còn tát" để điều trị bệnh nhân 91.

Nữ đại gia nổi tiếng Thái Bình bị khởi tố vì hành hung phụ xe

Nữ đại gia Nguyễn Thùy Dương ở Thái Bình

Ngày 8/4, một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo vị cán bộ này, Nguyễn Thị Dương cùng 2 đồng phạm bị bắt giữ có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn gửi hàng từ Thái Bình về Hà Nội.

Cụ thể, ngày 30/3, anh T.N.A là phụ xe tuyến Thái Bình - Hà Nội, nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của công ty Dương về Hà Nội.

Quá trình vận chuyển, do anh N.A và người nhận hàng tại Hà Nội không thống nhất được địa điểm giao hàng dẫn tới việc hàng bị giao muộn.

Sau đó, anh N.A bị Nguyễn Xuân Đường (chồng Dương) gọi điện đe dọa, hẹn về Thái Bình nói chuyện.

Khoảng 18h20 cùng ngày, khi anh N.A cùng một người đàn ông đến nhà Nguyễn Xuân Đường thì bị Đường cùng Dương đe dọa, tra hỏi. Tiếp đó, Dương cùng Mạnh và Quý đã đánh, gây thương tích cho anh N.A.

Được biết, Nguyễn Thị Dương là nữ doanh nhân có tiếng tại Thái Bình. Công ty Bất động sản Đường Dương cũng là một doanh nghiệp lớn của tỉnh Thái Bình.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-nghe-tin-nhieu-nguoi-tren-the-gioi-chet-vi-co...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-nghe-tin-nhieu-nguoi-tren-the-gioi-chet-vi-covid-19-qua-tivi-20-nguoi-bo-nha-vao-rung-tron-dich-1077087.html