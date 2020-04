Phó trưởng công an phường ăn uống với bệnh nhân 243, 18 công an phường trở thành F2

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 19:03 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), có một phó trưởng Công an phường Đông Ngạc ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân số 243 nhiễm Covid-19 rồi về sinh hoạt với cán bộ công an phường.

Lực lượng chức năng túc trực tại các chốt kiểm soát thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: Hồng Phú

Chiều 8/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 8 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19), 64 trường hợp F2 (tiếp xúc gần với F1), 197 trường hợp F3 (tiếp xúc gần với F2).

Trong số ca F1 có 1 thợ sửa chữa điện, 3 thợ phụ giúp cùng và 3 người bán hoa cùng với bệnh nhân 243. Ngoài ra, còn có 1 phó trưởng công an phường. Đến thời điểm này, quận đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về Trung tâm kiểm soát Hà Nội (CDC Hà Nội), chưa có kết quả.

Cụ thể, tại Công an phường Đông Ngạc, có phó trưởng công an phường đã uống rượu, ăn cơm cùng với bệnh nhân 243, sau đó sinh hoạt, làm việc cùng 18 cán bộ tại công an phường Đông Ngạc. Như vậy, 18 cán bộ này trở thành F2. Quận đã phun khử khuẩn và lấy mẫu.

Hiện, số người bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá tiếp xúc rất nhiều với người bán hoa ở Tây Tựu, quận đã lập các trạm, cùng các cơ quan chức năng đo nhiệt độ cho những người buôn bán hoa.

Ông Cương đề xuất, hiện nay người đi bán hoa rất nhiều, quận đã giao cho các phường, các lực lượng triển khai đo thân nhiệt cho những người buôn bán hoa, nhưng họ đi rất khuya, thường đi lúc 22h đêm và trở về nhà lúc 5 - 6h sáng nên việc kiểm tra thân nhiệt rất khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243, huyện đã điều tra có 109 trường hợp F1 (ở xã Mê Linh là 93 người, các xã khác là 14 và 1 người ở quận Bắc Từ Liêm).

CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 108 trường hợp, trong đó 1 trường hợp dương tính, 18 trường hợp chưa có kết quả, số còn lại âm tính.

Đối với trường hợp bệnh nhân 250, N.T.T (50 tuổi, bán hàng tạp hóa ở Mê Linh, gần nhà với bệnh nhân 243), qua điều tra thì tổng số tiếp xúc F1 là 153 trường hợp, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm. Test nhanh đều có kết quả âm tính và được đưa đi cách ly theo quy định.

Chủ tịch xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, vùng ổ dịch có nhiều trường hợp F1 và đề nghị CDC Hà Nội test nhanh cho lực lượng phòng chống dịch. Ngoài ra, xã đã triển khai ngay các nhiệm vụ để tổ chức cách ly y tế, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, an sinh xã hội.

Theo lãnh đạo xã Mê Linh, người dân thôn Hạ Lôi ủng hộ việc tổ chức vùng cách ly y tế, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn, thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh hóa học giúp đỡ việc khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi để người dân yên tâm hơn.

