Tin tức 24h qua: Thủ tướng ký quyết định công bố dịch toàn quốc

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 21:00 PM (GMT+7)

Thủ tướng ký quyết định công bố dịch toàn quốc; Chính phủ dự kiến hỗ trợ tiền mặt cho người lao động; Thêm 2.000 máy thở cho “cuộc chiến” chống Covid-19 tại Việt Nam… là những tin nóng nhất 24h qua.

Thủ tướng ký quyết định công bố dịch toàn quốc

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Theo đó, tên dịch bệnh là Covid-19 (dịch viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới của virus Corona gây ra).

Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1/2020, đây là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc Covid-19.

Địa điểm và quy mô xảy ra dịch trên toàn quốc.

Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Đường lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ sáng 1/4.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm như: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch; khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cách ly y tế; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch...

Chính phủ dự kiến hỗ trợ tiền mặt cho người lao động

Ngày 1/4, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết sau phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 31/3, Bộ này đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết nói trên.

Về nội dung hỗ trợ, Bộ trưởng KH&ĐT thông tin dự kiến hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng (cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng). Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.470 tỉ đồng, tổng số người được hỗ trợ hơn 4,3 triệu người.

Chính phủ đã về thảo luận về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là hơn 6.700 tỉ đồng, tổng số hộ được hỗ trợ gần 2,245 triệu hộ.

Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 5.400 tỉ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 1 triệu lao động.

Ba nhóm đối tượng trên sẽ nhận được hỗ trợ trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Thêm 2.000 máy thở cho cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam

Để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam đảm bảo nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn sắp tới, một số nhà tài trợ công bố đã sẵn sàng bổ sung ngay 2.000 máy thở cho ngành y tế Việt Nam.

Số lượng 2.000 máy thở này tương đương khoảng 50% số máy thở hiện có tại Việt Nam, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và Trường Đại học Văn Lang tài trợ chi phí.

Máy thở là thiết bị y tế rất quan trọng trong công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Hiện, hợp đồng mua máy thở đã được ký kết và các nhà tài trợ đã thanh toán 100% giá trị 2.000 bộ máy thở (mới 100%) cho nhà sản xuất.

Công bố thêm nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh tại Việt Nam

Tính đến tối 1/4, Việt Nam đã phát hiện 218 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó đã có 63 ca nhiễm được công bố khỏi bệnh.

Liên tiếp 6 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh trong ngày 1/4 là Bệnh nhân (BN) 32, BN số 45, BN số 48, BN số 61, BN số 64 và BN số 67.

Bắt khẩn cấp cặp đôi nghi bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong

Sáng 1/4, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội bắt khẩn cấp hai nghi phạm là mẹ ruột và bố dượng của cháu N.N.M.M (3 tuổi, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).

Bé gái 3 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người.

Cháu M. nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị bạo hành nên các bác sỹ đã báo tin đến cơ quan công an vào ngày 30/3.

Cũng trong sáng 1/4, ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch UBND xã Võng La cho biết, cháu M. mất ngày 30/3, và được bà ngoại đưa về thôn Võng La an táng. Mẹ của bé là chị L.A (29 tuổi) có mối quan hệ phức tạp, thường xuyên không có mặt ở địa phương.

Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé M. là con chung với người chồng thứ 2.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

