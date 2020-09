Tin tức 24h qua: Ngày đầu xét xử 29 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 20:00 PM (GMT+7)

Ngày đầu xét xử 29 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm; Cổng trường mầm non đổ sập khiến 3 trẻ tử vong thương tâm… là những tin nóng 24h qua.

Ngày đầu xét xử 29 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Hôm nay 7/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội (TAND) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ", đổ xăng thiêu chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh chụp qua màn hình: Nguyễn Hưởng

Thủ tục trước phiên toà, các luật sư có ý kiến đề nghị triệu tập 3 người, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung chủ tịch UBND TP Hà Nội, vợ ông Lê Đình Kình. Chủ toạ phiên toà ông Trương Việt Toàn cho rằng 3 người này không có liên quan nên sẽ không triệu tập.

Về ý kiến trả hồ sơ, Chủ toạ phiên toà Trương Việt Toàn cho rằng trong thời gian xét xử nếu cần thiết thì HĐXX sẽ xem xét vấn đề này.

HĐXX không chấp nhận đề nghị của luật sư về việc mời người thân của các bị cáo tới theo dõi xét xử do đánh giá 29 bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không cần người giám hộ. Hơn nữa, "vì công tác an ninh nên thấy không cần thiết phải mời".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Cổng trường mầm non đổ sập khiến 3 trẻ tử vong thương tâm

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại Trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sự cố sập cổng trường mầm non khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch xã Khánh Yên Thượng cho biết, theo báo cáo sơ bộ ban đầu, các nạn nhân tử vong gồm 2 học sinh lớp 1 và 1 học sinh học mầm non.

Hiện trường vụ việc

Theo ông Hạnh, công an và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Qua thông tin ban đầu được biết, do các em học sinh trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè lên 3 học sinh, làm các em tử vong. Vụ việc cũng khiến 3 em khác bị thương.

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, khoảng 14h30 phút cùng ngày, giáo viên trường Tiểu học Khánh Yên Thượng đưa ba học sinh khoảng 4 đến 6 tuổi vào viện cấp cứu.

Khi tiếp nhận, 3 bệnh nhi bị chấn thương vùng đầu, cằm, cả vẫn ba tỉnh táo nhưng tinh thần không tốt, biểu hiện sợ. Sau khi siêu âm, chụp chiếu cho bệnh nhi chưa phát hiện bất thường, phản xạ và tri giác ổn định.

Hiện các bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện để tránh việc bị chấn thương sọ não kín.

Quán bar, vũ trường ở TP.HCM được hoạt động trở lại từ 7/9

Trưa 7/9, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các sở/ban/ngành, quận/huyện, phường/xã/thị trấn về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Quán bar, vũ trường tại TP.HCM sẽ hoạt động trở lại từ 18h ngày 7/9. (Ảnh minh họa)

Trong đó, UBND TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18h ngày 7/9. Khi hoạt động trở lại, những cơ sở này phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ, nhân viên phải tuân thủ các điều kiện vệ sinh phòng hộ theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cũng kể từ thời điểm này, các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo được phép tổ chức bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Quan điểm của VKSND TP HCM về việc không khởi tố hình sự vụ án TS Bùi Quang Tín rơi lầu

Ngày 7/9, VKSND TP HCM cho biết đã có kết luận kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) rơi lầu, tử vong tại chung cư New Sài Gòn ở huyện Nhà Bè, TP HCM vào ngày 5/4.

Căn cứ vào kết quả xác minh, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y tử thi, kết luận giám định pháp y bổ sung, kết luận giám định nguồn ADN tại khu vực lan can, giếng trời tầng 14; các tài liệu trích xuất file camera an ninh ở thang máy tầng 14 và tầng trệt block D2 của chung cư New Sài Gòn, VKSND TP HCM nhận định có cơ sở kết luận ông Bùi Quang Tín rơi từ giếng trời tầng 14 xuống đất tử vong.

Chung cư New Sài Gòn, nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương, trong người ông Bùi Quang Tín có nồng độ cồn trong máu là 220 mg/110 ml, không có độc chất. Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Từ đó, VKSND TP HCM kết luận Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo khoản 1, điều 157 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

Hai ô tô trùng biển đẹp, xe dùng biển giả là xe sang

Chiều 7/9, tra cứu thông tin trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam cho thấy biển số 81A-012.68 được cấp cho xe Mazda 3, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sơn Đông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 ô tô con cùng mang một biển số 81A - 012.68. Trong đó, một xe hiệu Madaz 3 sản xuất năm 2011 và xe còn lại là Lexus RC 200t, theo thị trường, dòng xe này có giá lăn bánh trên 3.6 tỉ đồng. Khi được chụp lại rồi đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe Lexus RC 200t đang lưu thông trên đường Thống Nhất, TP Pleiku.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai thì không thể có chuyện hai xe trùng biển số với nhau. Hiện nay, việc đăng ký xe được thực hiện trên hệ thống hoàn toàn tự động cho nên không thể xảy ra hiện tượng 2 xe trùng biển số với nhau.

Cơ quan đăng kiểm đã xác định biển số 81A - 012.68 được cấp cho xe Mazda 3 từ năm 2011, như vậy việc xe Lexus RC 200t cũng gắn biển số này là giả mạo.

