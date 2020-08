Tin tức 24h qua: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 sẽ thay đổi

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 20:04 PM (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 sẽ thay đổi; Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 sẽ thay đổi

Tại Nghị định 45/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ Tết Âm lịch, trao quyền cho người sử dụng lao động lựa chọn.

Nhưng từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, lịch nghỉ Tết Âm lịch có sự thay đổi so với quy định hiện hành.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ năm 2021 sẽ do Thủ tướng quyết định. Ảnh minh họa.

Theo đó, người lao động vẫn được nghỉ làm 5 ngày và hưởng nguyên lương. Thế nhưng, quyền quyết định lịch nghỉ Tết Âm lịch như thế nào sẽ thuộc về Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào điều kiện thực tế hằng năm, chứ người sử dụng lao động không còn quyền quyết định nữa.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Âm lịch từ năm 2021 thống nhất trên cả nước và do Thủ tướng quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 khi có hiệu lực cũng quy định, ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày thay vì 1 ngày như trước đây. Ngày nghỉ bao gồm: ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Vào khoảng hơn 9h sáng ngày 31/8, tại ngõ 264 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh khu vực chung cư trong ngõ 242 Hoàng Ngân.

Sau đó, người chạy ra thì phát hiện một bé gái nằm bất động, do rơi từ tầng 12 chung cư xuống, tử vong thương tâm. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, nạn nhân sinh sống tại tầng 12 của toà chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng bố mẹ bé gái không có ở nhà. Bước đầu xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt.

Nghe tin con gái gặp nạn, bố mẹ nạn nhân vội vã chạy về hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng trên hai vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết.

Từ 1/9, thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở các nơi cách ly

Chiều 31/8, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.044.

Trong thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 gần đây, Thủ tướng giao cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện: từ 1/9 thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly. Chi phí khám chữa bệnh tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả theo Khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Chiều ngày 31/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 34 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 1040 (BN 1040): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, địa chỉ: Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chia tay TP Đà Nẵng để trở về TP.HCM sau hơn 1 tháng chi viện cho tuyến đầu Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Thông tin mới vụ con đại gia ngành thép say rượu lái Lexus đâm chết cán bộ công an

Ngày 30/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ TNGT kinh hoàng

Trước đó, khoảng 0h ngày 19/8, tại trước cửa số nhà 216 Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Linh điều khiển xe ô tô Lexus BKS 15A-356.69 từ hướng Chợ Sắt về hướng cầu Lạc Long theo tuyến đường Tam Bạc đâm va vào chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, HKTT ở 133 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng - cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Xe Lexus tiếp tục đâm vào xe bán tải BKS 15C-285.40 đang đỗ do Phạm Cao Cường (SN 1992, ở 7/2 TT xây lắp 102, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) điều khiển, làm xe bán tải đâm va vào xe Kia Van BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị Mừng (SN 1980, ở 251 Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển đỗ trước đầu xe bán tải.

Sau khi bị đâm va, xe bán tải 15D-007.98 bị lao về phía trước và đâm va vào xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Khiêm (ở Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) điều khiển đang đỗ ở phía bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên bị gẫy chân, cả 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM- Trung Lương.

Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 20 bị can.

Ông Đinh La Thăng là bị cáo tại một phiên toà. Ảnh: PLO

Theo đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đinh La Thăng (sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng GTVT, hiện đang chấp hành án trong vụ án khác) về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (theo khoản 3 Điều 219 BLHS) với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Đồng thời bị can Nguyễn Hồng Trường (sinh năm 1957, cựu Thứ trưởng Bộ GTBT cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm.

