Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập cổng trường, 3 học sinh tử vong

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 18:18 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng cũng xác định danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai.

Hiện trường vụ việc

Liên quan đến sự việc sập cổng trường, 3 học sinh tử vong, 3 học sinh bị thương ở Lào Cai, chiều 7/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, sự việc xảy ra tại điểm trường bản Phung, Trường tiểu học Khánh Yên Thượng. Theo báo cáo sơ bộ ban đầu, các nạn nhân tử vong gồm 2 học sinh lớp 1 và 1 học sinh học mầm non.

Theo ông Hạnh, công an và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Qua thông tin ban đầu được biết, do các em học sinh trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè lên 3 học sinh, làm các em tử vong thương tâm.

3 nạn nhân tử vong gồm: G.T.G. (5 tuổi), V.T.H.T.(6 tuổi), M.T.X.(6 tuổi). 3 học sinh bị thương: G.T.H.S. (5 tuổi), G.T.V. (4 tuổi) và M.T.C. (6 tuổi).

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, khoảng 14h30 phút cùng ngày, giáo viên trường Tiểu học Khánh Yên Thượng đưa ba học sinh khoảng 4 đến 6 tuổi vào viện cấp cứu.

Khi tiếp nhận, 3 bệnh nhi bị chấn thương vùng đầu, cằm, cả vẫn ba tỉnh táo nhưng tinh thần không tốt, biểu hiện sợ. Sau khi siêu âm, chụp chiếu cho bệnh nhi chưa phát hiện bất thường, phản xạ và tri giác ổn định.

Hiện các bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện để tránh việc bị chấn thương sọ não kín.

Trước đó, vào khoảng 13h30 phút cùng ngày, tại Trường Tiểu học – mầm non Khánh Yên Thượng, phân hiệu Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn, Lào Cai), khi học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi đu cánh cổng.

Do học sinh đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên 6 học sinh, trong đó, 3 học sinh tử vong (2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non), 3 học sinh bị thương.

Hiện 3 học sinh bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Liên quan đến sự việc cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tình Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong, chiều tối 7/9, ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Ông Phạm Hùng Anh cũng thông tin, ngay trong chiều nay, thông qua Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Nguồn: http://danviet.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-sap-cong-truong-3-hoc-sinh-tu-vong-50202079181...Nguồn: http://danviet.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-sap-cong-truong-3-hoc-sinh-tu-vong-5020207918192461.htm