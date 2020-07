Tin tức 24h qua: Ngăn kịp thời một đương sự nhảy lầu tự tử sau khi tòa tuyên án

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Ngăn kịp thời một đương sự nhảy lầu tự tử sau khi tòa tuyên án; Phát hiện 2 con chó đen gần khu vực người dân trình báo nghi vấn có hai con báo đen… là những tin nóng 24h qua.

Ngăn kịp thời một đương sự nhảy lầu tự tử sau khi tòa tuyên án

Ông Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng TAND TP.HCM, cho biết, chiều 1/7, toà tuyên án phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích Thủy (cùng ngụ quận 12) và bị đơn là ông Lê Văn Dư, Lê Sỹ Thắng, Khâu Văn Sĩ (cùng ngụ quận Gò Vấp).

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Nhưng bản án phúc thẩm tuyên chiều qua sửa án, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Chánh văn phòng TAND TP.HCM Thái Văn Tuấn trao đổi nhanh với PV. Ảnh: H.Y

"Một đương sự trong vụ án là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vợ bị đơn) đã có hành động định nhảy lầu. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ toà và bản thân tôi đã kịp thời xử lý" - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong các vụ án dân sự, hành chính..., việc đương sự tỏ ra bức xúc, không hài lòng và có thái độ tiêu cực không phải là hiếm. Vì vậy, toà án luôn có sự chuẩn bị đảm bảo an toàn cho mọi người tại đây.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân ca nghi nhiễm COVID-19 người Indonesia dương tính rồi lại âm tính

Ngày 1/7, khi xét nghiệm tại bệnh viện ở TP.HCM, người đàn ông tên A.J.I (quốc tịch Indonesia ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, sáng 2/7, Bộ Y tế cho biết, Viện Pasteur TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm cho trường hợp này. Kết quả cho thấy, ông A.J.I và tất cả người tiếp xúc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm test nhanh chỉ mang tính sàng lọc. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thay đổi, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm như: Thời gian lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu, trình tự thực hiện xét nghiệm…

Đối với các test nhanh chỉ mang tính sàng lọc. Để khẳng định ca cho kết quả test nhanh dương tính phải tiếp tục làm xét nghiệm lại với kỹ thuật PCR.

Tuy nhiên, những người tiếp xúc với ông A.J.I nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn phải tiếp tục tự theo dõi.

Về xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện nay có 2 nhánh xét nghiệm. Một là phải sử dụng máy móc để tìm ra sự hiện diện của virus trong cơ thể với độ chính xác rất cao (nếu được thực hiện đúng).

Hai là phát hiện kháng thể khi cơ thể đã bị nhiễm virus sau một thời gian (ít nhất là 3 ngày). Trong nhánh thứ hai này, có loại xét nghiệm nhanh, kết quả đọc được trong vòng 10-15 phút và không cần máy móc.

Theo các chuyên gia, test nhanh vẫn có tỷ lệ dương tính giả, hoặc âm tính giả nhất định.

Phát hiện 2 con chó đen gần khu vực người dân trình báo nghi vấn có hai con báo đen

Ngày 2/7, thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi triển khai lực lượng tìm kiếm và cảnh giới tại khu vực rừng nơi người dân thông báo nhìn thấy 2 cá thể nghi là báo đen, hiện bước đầu xác định có thể là thông tin nhầm lẫn.

Hai con chó lai tại nhà ông D.

Trong nhiều ngày xác minh, hiện cơ quan kiểm lâm tiếp tục rà soát khu vực nói trên nhưng không xác định có dấu vết báo đen, mà chỉ thấy những dấu chân mờ đến lúc này có thể xác định là… dấu chân chó.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm đã ghi nhận thông tin gần khu vực này có một nhà dân nuôi 2 con chó đen khá lớn. Chủ nuôi 2 con chó này là ông NH.H.D. Hai con chó được nuôi có màu đen, lai giống Rottweiler. Nhà ông D. cách hiện trường "nghi xuất hiện báo đen" gần 1 km.

Ông D. cho biết ông sống ở đây hơn 6 năm, 2 con chó mà ông nuôi mỗi con nặng khoảng 35 kg, ban đêm thường được thả đi trong rừng. Ông cũng cho biết từ khi sống ở đây chưa bao giờ thấy xuất hiện loài báo đen.

Dùng búa phá cây ATM vì rút tiền bị… nuốt thẻ

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Luân Em (SN 1989, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Công an quận 12 cho biết, vào tối 28/6, Lê Luân Em đi nhậu về ghé một trụ ATM ở phường Hiệp Thành (quận 12) rút tiền. Tuy nhiên, do không rút được tiền mà còn bị nuốt thẻ nên Luân Em bực tức.

Về đến nhà vẫn còn bực, Luân Em mang một búa đinh đến trụ ATM đập vỡ cửa kính và màn hình máy ATM với mục đích để lấy lại thẻ (?).

Khi Luân Em đập cây ATM, lực lượng tuần tra Công an quận 12 phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Khi lấy lời khai, Luân Em nói rằng hành động đập ATM là do say xỉn và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-ngan-kip-thoi-mot-duong-su-nhay-lau-tu-tu-sau-khi-toa-tuyen-an-5020202719582298.htm