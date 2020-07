Nghi vấn báo đen xuất hiện gần khu dân cư ở Đồng Nai có thể chỉ là… chó lai!

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 11:08 AM (GMT+7)

Sau khi lực lượng chức năng cảnh báo về việc có thể có 2 con báo đen từ rừng sâu xuất hiện gần khu dân cư ở bìa rừng, hiện tại bước đầu xác định đây có thể chỉ là … 2 con chó lai mà người dân nuôi.

Ngày 2-7, thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi triển khai lực lượng tìm kiếm và cảnh giới tại khu vực rừng nơi người dân thông báo nhìn thấy 2 cá thể nghi là báo đen, hiện bước đầu xác định có thể là thông tin nhầm lẫn.

Trong nhiều ngày xác minh, hiện cơ quan kiểm lâm tiếp tục rà soát khu vực nói trên nhưng không xác định có dấu vết báo đen, mà chỉ thấy những dấu chân mờ đến lúc này có thể xác định là…dấu chân chó.

Hai con chó lai tại nhà ông D.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm đã ghi nhận thông tin gần khu vực này có một nhà dân nuôi 2 con chó đen khá lớn. Chủ nuôi 2 con chó này là ông NH.H.D. Hai con chó được nuôi có màu đen, lai giống Rottweiler. Nhà ông D. cách hiện trường "nghi xuất hiện báo đen" gần 1 km.

Ông D. cho biết ông sống ở đây hơn 6 năm, 2 con chó mà ông nuôi mỗi con nặng khoảng 35 kg, ban đêm thường được thả đi trong rừng. Ông cũng cho biết từ khi sống ở đây chưa bao giờ thấy xuất hiện loài báo đen.

Trước đó ngày 29-6, Công an xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu có văn bản thông báo đến người dân biết để cảnh giác về việc một số người thông tin phát hiện 2 con báo đen rất lớn tại khu vực ấp 5, xã Tân An.

2 con chó đen khá lớn, mỗi con nặng khoảng 35 kg

Lực lượng chức năng sau đó rà soát khu vực rừng tràm giáp ranh 3 xã Tân An, Thiện Tân, Trị An của huyện Vĩnh Cửu, đối chiếu giữa dấu chân chó ở khu vực rừng tràm với dấu chân 2 con chó đen của ông Dũng, lực lượng kiểm lâm xác định có kích cỡ tương đồng.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, sau khi có thông tin nghi xuất hiện 2 con báo, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với địa phương để xác minh làm rõ. Theo kết quả xác minh bước đầu đến hiện tại, dò theo dấu chân, thì có thể thông tin xuất hiện 2 con báo là không chính xác mà chỉ là 2 con chó. Ông Lộc cũng đã khẳng định trên địa bàn Đồng Nai từ lâu đã không còn ghi nhận có loài báo.

Hai con chó lai đen lớn thường đi theo cặp, được thả vào rừng vào ban đêm

" Tuy nhiên, sở đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và hiện vẫn tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình", ông Lộc nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nghi-van-bao-den-xuat-hien-gan-khu-dan-cu-o-dong-nai-co-the-chi-la-cho-lai-2020070209194609.htm