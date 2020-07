Rút tiền bị nuốt thẻ, 1 người ở quận 12 dùng búa phá hủy trụ ATM

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 09:26 AM (GMT+7)

Đi nhậu về, một thanh niên ở quận 12 (TP HCM) ghé cây ATM để rút tiền nhưng bị nuốt thẻ, bực mình nam thanh niên này dùng búa phá hủy trụ ATM.

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Luân Em (SN 1989, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Công an quận 12 cho biết, vào tối 28-6, Lê Luân Em đi nhậu về ghé một trụ ATM ở phường Hiệp Thành (quận 12) rút tiền. Tuy nhiên, do không rút được tiền mà còn bị nuốt thẻ nên Luân Em bực tức.

Về đến nhà vẫn còn bực, Luân Em mang một búa đinh đến trụ ATM đập vỡ cửa kính và màn hình máy ATM với mục đích để lấy lại thẻ (?).

Khi Luân Em đập cây ATM, lực lượng tuần tra Công an quận 12 phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Khi lấy lời khai, Luân Em nói rằng hành động đập ATM là do say xỉn và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

