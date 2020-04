Tin tức 24h qua: Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công dân, du học sinh đăng ký về nước

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 20:45 PM (GMT+7)

Gần 1.000 công dân, du học sinh đăng ký về nước; Công nhân Samsung dương tính với Covid-19; Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối đo thân nhiệt;... là những tin tức thu hút sự chú ý 24h qua.

Gần 1.000 công dân, du học sinh Việt Nam tại Mỹ đăng ký trở về nước

Ngày 13/4, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, ngày 10/4 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã tham gia chương trình trao đổi trực tuyến giữa các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam (TNSV) tại Mỹ về tình hình dịch bệnh Covid-19, và các biện pháp hỗ trợ công dân và du học sinh Việt Nam tại Mỹ.

Ông Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ trong chương trình giao lưu trực tuyến.

Tại cuộc trao đổi, các đại biểu tham dự đều chia sẻ về diễn biến lan rộng và phức tạp của dịch Covid-19, tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, và du học sinh là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Trong thời gian qua, việc một số trường học tại Mỹ tạm thời đóng cửa và tình hình bùng phát dịch tại một số tiểu bang và thành phố lớn đã khiến nhiều du học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi không còn chỗ ở, một số bạn bị "kẹt" tại sân bay khi đang trên đường về Việt Nam để tránh dịch.

Hiện nay, Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện tại Mỹ đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký nhu cầu về nước và đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét, xử lý.

TP.HCM kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội đến hết tháng 4

Chiều 13/4, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, thảo luận về các quyết sách thời gian tới do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương này.

Phiên họp Thường trực Chính phủ diễn ra vào ngày 13/4.

Theo ông Phong, tính đến nay, trên địa bàn Thành phố có 54 ca nhiễm, trong đó, 35 trường hợp lây nhiễm ở nước ngoài (chiếm 65%) và 19 trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng chiếm 35%.

Hiện đã điều trị khỏi bệnh cho 40 trường hợp và chỉ còn 14 trường hợp đang điều trị. Đặc biệt, kể ngày 1/4/2020 triển khai cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã 10 ngày không có ca nhiễm mới. Đối với các khu cách ly tập trung, tổng cộng có 12.000 trường hợp, trong đó, có 11.760 trường hợp đã hết thời gian cách ly và chỉ còn 240 trường hợp đang cách ly.

Để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4/2020 với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại Hà Nội, ông Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - cũng kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm 1 tuần để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Một công nhân Samsung tại Bắc Ninh dương tính với Covid-19

Ngày 13/4, Bộ Y tế cho biết đến 6 Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 265.

Lực lượng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch (ảnh minh họa: TPO)

Đáng chú ý, Bệnh nhân (BN) 262 (26 tuổi, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) là công nhân công ty Samsung, Bắc Ninh.

Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, BN262 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tỉnh ủy Bình Phước họp báo khẩn vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối đo thân nhiệt

Sáng 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo để cung cấp thông tin với báo chí xung quanh việc ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản - người liên quan trong đoạn clip có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid-19 vào ngày 3/4, lan truyền trên mạng xã hội.

Quang cảnh buổi họp báo tại tỉnh ủy Bình Phước.

Tại cuộc họp báo, các cơ quan chức năng thông tin, sau khi nắm vụ việc, Ban thường vụ Huyện ủy Hớn Quảng đã họp kiểm điểm, phê bình nghiêm túc, rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Văn Thanh.

Tiếp đó, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Thanh từ ngày 1/4, để xem xét hướng xử lý theo quy định.

Ông Lưu Văn Thanh là người xuất hiện trong clip dài 4 phút 40 giây về việc lời qua tiếng lại với lực lượng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Trong clip, ông Thanh không đeo khẩu trang, không hợp tác đo thân nhiệt và cự cãi với cán bộ làm nhiệm vụ.

Bắt thêm 2 đối tượng liên quan vụ vợ chồng Đường "Nhuệ" hành hung người khác

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương trước khi bị bắt giữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình); Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng.

Cả 6 đối tượng trên đều liên quan đến vụ việc vợ chồng Đường, Dương hành hung một nhân viên công ty vận tải ở Thái Bình do mâu thuẫn gửi hàng từ Thái Bình đi Hà Nội vào ngày 30/3.

