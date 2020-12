Tin tức 24h qua: Khởi tố vụ án, điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan BN 1440

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 20:12 PM (GMT+7)

Khởi tố vụ án, điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan BN 1440; Miền bắc rét đỉnh điểm từ đêm 30/12 đến 2/1... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, vào ngày 24/12.

Xe ô tô mà tài xế M.V.T. chở BN 1440

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca 1440 nhiễm COVID-19, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới tại An Giang, công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với Công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này và phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có bệnh nhân nhiễm COVID-19).

Hiện tại trong nhóm người nhập cảnh trái phép trên chiếc xe 7 chỗ của tài xế của tài xế M.V.T qua cửa khẩu của tỉnh An Giang có 4 người dương tính với COVID-19.

Đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta.

TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng Tết Dương lịch 2021

Bên lề hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức sáng 30-12, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đề xuất bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 của TP HCM đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm: đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2), tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao (quận 9) để chào mừng Tết Dương lịch 2021.

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021.

Kinh phí để bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Tại tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park sẽ bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Còn ở Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Xe tải chở gừng gây tai nạn liên hoàn, 2 cô gái trẻ tử vong

14 giờ 30 phút ngày 30/12, tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, khi xe tải chở gừng lao vào 5 xe ô tô đỗ ven đường, cuốn một chiếc xe máy vào gầm.

Vụ tai nạn khiến hai cô gái trẻ Nguyễn Thu Hà (21 tuổi) và Trần Lan Anh (16 tuổi) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này. Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ lái xe Đào Nguyên Phước (tài xế xe tải) để xử lý.

Miền bắc rét đỉnh điểm từ đêm 30/12 đến 2/1

Từ ngày 30/12, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ, có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối.

Các tỉnh Trung Trung bộ từ hôm nay, trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ. Các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày 31/12, Nam bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Tuyết rơi phủ trắng trường học ở Sa Pa (Lào Cai) năm 2013.

Tuy nhiên vào 5/1, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nên dự báo rét sẽ còn kéo dài ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trong tháng 1/2021, có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong 20 ngày đầu tháng 1/2021 nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao.

