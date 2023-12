Tin tức 24h qua: Hy hữu vụ mang thai với chồng rồi bắt người tình “đổ vỏ”

Hy hữu vụ mang thai với chồng rồi bắt người tình “đổ vỏ”

Ngày 8/12, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1993, quê Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời hoàn trả hơn 2,2 tỉ đồng cho người tình.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên toà

Theo cáo trạng, năm 2017, Loan có quan hệ tình cảm cùng lúc với các anh Lê C.T. (SN 1986) và V.V.T. (SN 1990). Tháng 5/2020, Loan và anh V.V.T. kết hôn, 2 người thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Thời gian này, do cần tiền đầu tư Bitcoin, Loan nói dối anh Lê C.T. rằng đang mang thai con của anh song do COVID-19 nên không thể gặp nhau, mục đích là để anh C.T. chu cấp tiền nuôi con.

Đầu năm 2021, Loan sinh con đặt tên là V.Q.H. Nhưng để lừa người tình cũ, Loan làm giả một giấy khai sinh, thể hiện cháu bé mang họ Lê của anh C.T. rồi gửi qua Zalo cho anh này.

Tháng 1/2022, Loan đưa con tới nhà anh C.T. ở Hà Nội, nói dối rằng đây là con của anh này, cháu bé đang mắc nhiều bệnh nan y, cần nhiều tiền chữa trị. Thời gian sau, Loan liên tục gọi điện giục anh C.T. và gia đình anh chuyển tiền viện phí. Để các nạn nhân tin tưởng, bị cáo làm giả các giấy thu tiền của bệnh viện rồi gửi qua Zalo cho họ.

Do nghĩ cháu bé là con cháu mình, anh C.T. cùng gia đình nhiều lần chuyển tiền cho Loan, tổng số hơn 2,2 tỉ đồng. Sau đó, do Loan tắt máy, không liên lạc được nên anh C.T. tìm hiểu và biết sự thật nên trình báo đến công an.

Tại tòa, Loan khai đã dùng tiền lừa đảo được để đầu tư Bitcoin.

Thông tin mới vụ quây núi đá ở vùng đệm Vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”

Sau khi kiểm tra dự án khu đô thị 10B phường Quang Hanh (Quảng Ninh), để có cơ sở báo cáo Thủ tướng, mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi 2 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch để xác định rõ ranh giới vùng đệm di sản vịnh Hạ Long.

Theo bản đồ vịnh Hạ Long, khu vực lõi di sản vịnh Hạ Long rộng 434km2 trải dài từ TP Hạ Long đến huyện Vân Đồn, còn vùng đệm di sản rộng 306,5km2 nên phân định (ranh giới vùng đệm) đang khiến các bộ, ngành đau đầu.

Dự án khu đô thị 10B phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ TN&MT làm rõ: Bản đồ vịnh Hạ Long tỷ lệ 1/50.000 ngày 18/6/1998 được đăng tải trên trang điện tử của Unesco có đủ cơ sở pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam không? Nếu đảm bảo tính pháp lý thì thông tin thể hiện trên bản đồ có đủ cơ sở để xác định phạm vi, diện tích khu bảo vệ 1 và 2 của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long?".

Dự án Khu đô thị 10B đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hồi tháng 6 trước khi phê duyệt đầu tư dự án. Nhưng cần làm rõ việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của cấp nào và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phù hợp với quy định pháp luật chưa.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ VH-TT&DL làm rõ ranh giới vùng đệm 1 và 2 của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và UNESCO chấp thuận ở thời điểm nào, theo quy định nào của pháp luật.

Trước đó, báo chí đã phản ánh sự việc liên quan đến khu đô thị 10B (tổng diện tích 31,8ha, trong đó 3,88ha nằm trong vùng đệm của vịnh Hạ Long). Ngày 6/11, UBND TP Cẩm Phả đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư - Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tạm dừng thi công dự án.

Ăn bánh “lạ”, 3 nữ tạp vụ ngộ độc ma túy

Ngày 8/12, Công an phường Thảo Điền cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục làm rõ vụ 3 người phụ nữ cấp cứu nghi do ngộ độc ma túy dạng cần sa.

Nơi xảy ra vụ việc trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền

Trước đó, trưa 7/12, chị Đoàn Thị P. (38 tuổi) ăn một loại bánh không rõ nguồn gốc. Sau đó chị chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ dần.

Cũng thời gian trên, chị Phan Thị H. (43 tuổi) và chị Phù Thị Kim H. (31 tuổi) cũng ăn loại bánh trên. Họ đều cảm thấy choáng váng, lâng lâng sau đó.

Các bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) trong tình trạng lơ mơ, choáng váng. Qua kiểm tra, cả 3 đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa.

3 phụ nữ trên làm nghề tạp vụ tại một cơ sở trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền. Tại cơ sở này, công an phát hiện trong thùng rác có hơn 30 vỏ bong bóng...

2 phụ nữ tử vong khi đang chế tạo pháo trái phép

Liên quan vụ chế tạo pháo trái phép dẫn đến vụ nổ khiến 2 người tử vong, ngày 8/12, Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Nguyễn Văn Linh (người thuê căn nhà trên) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ nổ khiến 2 người tử vong

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong xóm Tây Thổ (xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Vụ nổ khiến căn nhà cấp 4 bị sập một phần, gạch vỡ vụn, tung tóe khắp nơi, nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Vụ nổ khiến chị Mai Thị X. (SN 1993) và chị Lương Thị G. (SN 1995) tử vong, cháu P.Đ.P. (con chị G.) bị thương nhẹ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Linh khai, giữa tháng 11, Linh thuê căn nhà trên để ở. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Linh đã đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo để chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Linh thuê chị X. và chị G. lắp ráp ngòi nổ, đóng gói đơn hàng cho khách. Đến khoảng 17h ngày 7/12, Linh đang làm việc trong phòng ngủ thì vụ nổ xảy ra.

