Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ hoa khôi đánh ghen giùm bạn ở chung cư

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM

Đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu tín nhiệm, chiều 7/12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu.

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm có 31 người với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của HĐND TP, chánh Văn phòng HĐND TP; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND TP.

Có 81 đại biểu HĐND TP đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đạt phiếu tín nhiệm cao nhất với 73/81 phiếu bầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM có số phiếu tín nhiệm cao là 69/81 phiếu.

Quảng Ninh bầu ra tân Chủ tịch UBND tỉnh với 100% phiếu bầu

Ngày 7/12, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Ông Cao Tường Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện. Trong quá trình công tác, ông Huy đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được niềm vinh dự là vô cùng to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, ông Cao Tường Huy khẳng định bản thân phải suy nghĩ và hành động trong thời gian tới để xứng đáng với sự tin tưởng, sự phân công, giao phó của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và đặc biệt là của nhân dân đối với chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh mà ông được giao đảm nhận.

Công an TP.HCM lên tiếng về việc kiểm tra nồng độ cồn

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X bước vào phiên làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra về tình hình kinh tế - xã hội.

Trước ý kiến đại biểu băn khoăn về việc kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TP.HCM thời gian qua, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin làm rõ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: Phan Anh

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong năm qua, đã tăng cường kiểm soát vấn đề sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông trên địa bàn, giúp kéo giảm 99 người chết trong năm.

"Trong việc kiểm tra nồng độ cồn, tất cả những lần kiểm tra, công an đều dùng đầu thổi riêng. Việc kiểm tra cũng có chương trình, kế hoạch, không gây ùn tắc và xáo trộn về trật tự an toàn giao thông", Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Trong phiên thảo luận tổ chiều 6/12, đánh giá việc CSGT tăng cường ra quân kiểm soát nồng độ cồn thời gian qua được đa số người dân đồng tình, số vụ TNGT được kéo giảm, nhưng đại biểu Lê Minh Đức (Phó Ban Pháp chế, HĐND thành phố) vẫn bày tỏ băn khoăn: “Việc đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm thay vì chỉ ban đêm có phần gây xáo trộn cuộc sống của người dân”.

Bởi theo ông Đức, có trường hợp buổi tối tiệc tùng đến sáng ra vẫn còn nồng độ cồn trong máu, dù người đó tỉnh táo, đủ năng lực lái xe đi làm.

Do đó, Phó Ban Pháp chế, HĐND thành phố đề xuất, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể hơn cho người dân về vấn đề kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam

Bị can Huỳnh Thế Năng

Ngày 7/12, Công an TP.HCM đã có thông tin tiếp theo về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II).

Theo đó, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, ngày 6/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959, nguyên tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam – VINAFOOD II) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong vụ án này, ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).

Diễn biến chi tiết vụ hoa khôi đánh ghen giùm bạn ở chung cư

Ngày 7/12, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã chuyển hồ sơ vụ cô gái bị đánh tới tấp trong chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25 lên Công an quận Bình Thạnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Chị M (áo vàng) bị T (áo đen) và Q (áo xanh) đánh trong chung cư ở quận Bình Thạnh. Ảnh cắt từ clip.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/11, bà V.T.L (64 tuổi) gọi điện cho chị N.T.T.H (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ quận 7) nói về việc con trai ruột của bà là anh N.H.A (26 tuổi, người yêu của H.) đưa 2 phụ nữ lạ mặt về ngủ qua đêm tại căn hộ ở tầng 17 của chung cư trên.

Hay tin, chị H. ghen tuông nhưng do đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho hai người bạn là P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến để xem tình hình, “giải quyết” giùm.

Khi Q. và T. đến chung cư thì được bà L. đưa lên tầng 17 nói chuyện với 2 người phụ nữ lạ mặt là chị T.V.M (27 tuổi) và T.T.H.T (31 tuổi, bạn của M). Sau đó, Q. và T. xuống sảnh chung cư ngồi chờ.

30 phút sau, chị M. cùng bạn xuống sảnh thì bị T. và Q. lao vào tấn công.

Tại trụ sở công an, Q. và T. thừa nhận có đánh đập chị M.

Được biết, Q. là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), học khóa 2018 và hiện đang làm thủ tục tốt nghiệp. P.N.Q từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019. Hiện Trường Đại học UEF đang xem xét lại danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên này.

Nguồn: