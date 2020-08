Tin tức 24h qua: Giễu cợt nhân viên cây xăng, thanh niên cố tình cúi đầu gần bình xăng châm lửa hút thuốc

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 20:01 PM (GMT+7)

Giễu cợt nhân viên cây xăng, thanh niên cố tình cúi đầu gần bình xăng châm lửa hút thuốc; Công bố 21 ca nhiễm COVID-19, có nhiều ca là F1 của các ca bệnh… là những tin nóng nhất 24h qua.

Giễu cợt nhân viên cây xăng, thanh niên cố tình cúi đầu gần bình xăng châm lửa hút thuốc

Khoảng 20h45 ngày 31/7, tại cây xăng thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, có 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên chiếc xe SH đi vào đổ xăng.

Nhóm thanh niên cười cợt, trêu đùa khi bị nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc ở cây xăng.

Khi thấy 1 trong 3 thanh niên đang chuẩn bị hút thuốc thì nữ nhân viên của cây xăng đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này vẫn tỏ thái độ giễu cợt, cười đùa. Sau đó, 1 thanh niên còn cố tình cúi đầu vào gần bình xăng rồi châm lửa hút thuốc và ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt tháo chạy. Rất may mắn là ngọn lửa cũng đã được dập tắt nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Công an xã Tiền Phong đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên này đến để làm rõ. Danh tính 3 người này được xác định là H.M.D (SN 1999), N.K (SN 1997) và N.V.Đ (SN 1999; cùng trú tại Mê Linh).

Tại cơ quan Công an, H.M.D đã thừa nhận việc dùng bật lửa để hút thuốc gây cháy tại cây xăng.

Công bố 21 ca nhiễm COVID-19, có nhiều ca là F1 của các ca bệnh

Chiều 3/8, Bộ Y tế công bố 21 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 ca là F1 của các ca bệnh. Việt Nam có tổng cộng 642 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 3/8, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết có một bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 sau khi được điều trị khỏi. Theo đó, bệnh nhân là chị T. (36 tuổi, ngụ TP.HCM), bệnh nhân 368 được ghi nhận mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Bệnh nhân làm việc ở nước ngoài và trở về Việt Nam ngày 3/7, được đưa đi cách ly tập trung tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ngày 5/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 30/7, bệnh nhân xuất viện và trở về TP.HCM ngày 31/7 sau đó được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 2/8 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với COVID-19 nên được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly, điều trị.

Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng (không sốt, không ho hoặc khó thở).

Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn, 2 người tử vong

Đầu giờ chiều ngày 2/8, bão số 2 – Sinlaku đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Chiều tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 2 đổ bộ các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa khiến 2 người tử vong. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã khiến 2 người chết.

Cụ thể, một người tại Quảng Ninh là ông Đỗ Văn Mạnh (SN 1979) do kè đổ vào lán trại ở công trường tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Tại Hòa Bình 1 người chết bị cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn, hiện vẫn đang xác định danh tính.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan, từ nay đến 5/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 100-250mm/đợt.

Tạm giữ xe "cứu thương" hú còi, chạy 3 vòng chung cư để đòi nợ

Ngày 3/8, tin từ Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang tạm giữ chiếc xe “cứu thương” 60B-018.30 đã có hành vi hú còi, quay đèn gây náo loạn trong khu dân cư khiến nhiều người dân tá hỏa, tưởng cả chung cư bị cách ly vì COVID-19.

Chiếc xe hú còi, quay đèn chạy lòng vòng khiến cả chung cư náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Chủ chiếc xe “cứu thương” vẫn chưa xuất trình được giấy tờ trong khi theo hồ sơ, chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm hơn năm năm. Công an TP Phan Thiết cho biết nếu chủ xe có giấy tờ chứng minh thì CSGT sẽ xử phạt phương tiện hết hạn đăng kiểm vẫn lưu hành và xử phạt hành vi tự ý lắp còi đèn trái quy định. Nếu không giấy tờ hợp lệ theo quy định, chiếc xe “cứu thương” nói trên sẽ bị tịch thu.

Trước đó, ngày 1/8, xe cứu thương 60B-01830 bất ngờ chạy đến đường Tuyên Quang, cạnh chung cư Lê Qúy Đôn (phường Phú Thủy, Phan Thiết) bật còi hú, bật đèn ưu tiên chạy ít nhất ba vòng quanh khu vực này.

Được biết, trong quá trình mua bán, ông S. (ở cạnh chung cư Lê Qúy Đôn) có nợ một phụ nữ ở Đồng Nai 50 triệu đồng.

Trước ngày xảy ra sự việc, ông NVH (44 tuổi, ngụ Trảng Bom Đồng Nai, em ruột phụ nữ trên) đe dọa nếu ông S. không sớm trả nợ thì ông H. sẽ lái xe cứu thương ra hú còi, quay đèn “cho cả phường cùng biết”.

Diễn viên Lưu Đê Ly bị túm tóc, hành hung trên phố Hà Nội

Ngày 3/8, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng kèm theo clip ghi lại cảnh cãi vã giữa nữ diễn viên Lưu Đê Ly và một người phụ nữ. Theo bài đăng, thời điểm cãi vã, chồng nữ diễn viên cũng có mặt.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, người phụ nữ áo đen đã xông tới hành hung nữ diễn viên (Ảnh cắt từ clip).

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, người phụ nữ mặc áo đen đã xông vào hành hung, túm tóc Lưu Đê Ly bất chấp sự can ngăn của mọi người. Người đàn ông đi cùng Lưu Đê Ly cũng tham gia xô xát, tát vào mặt người phụ nữ áo đen trước khi cầu cứu công an gần đó.

Sự việc xảy ra ngay gần trụ sở của Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội nên lực lượng công an đã can thiệp kịp thời.

Hiện lực lượng công an đã mời tất cả về trụ sở làm việc.

