Cảnh sát giải cứu diễn viên Lưu Đê Ly bị túm tóc, hành hung trên phố Hà Nội

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 19:14 PM (GMT+7)

Theo clip ghi lại, khi nữ diễn viên Lưu Đê Ly đang cãi vã thì bất ngờ bị người phụ nữ mặc áo đen xông tới túm tóc, hành hung giữa phố Hà Nội.

Nữ diễn viên Lưu Đê Ly xuất hiện trong clip.

Chiều 3/8, một lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo này, vụ ẩu đả nói trên có liên quan đến nữ diễn viên Lưu Đê Ly, tất cả những người có liên quan đã được mời về trụ sở Công an phường Hàng Buồm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện bài đăng kèm theo clip ghi lại cảnh cãi vã giữa nữ diễn viên Lưu Đê Ly và một người phụ nữ. Theo bài đăng, thời điểm cãi vã, chồng nữ diễn viên cũng có mặt.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, người phụ nữ mặc áo đen đã xông vào hành hung, túm tóc Lưu Đê Ly bất chấp sự can ngăn của mọi người. Người đàn ông đi cùng Lưu Đê Ly cũng tham gia xô xát, tát vào mặt người phụ nữ áo đen trước khi cầu cứu công an gần đó.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã can thiệp, tách hai bên ra và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, người phụ nữ áo đen đã xông tới hành hung nữ diễn viên (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo vị lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm, vì sự việc xảy ra ngay gần trụ sở của đơn vị nên lực lượng công an đã can thiệp kịp thời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

