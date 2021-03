Tin tức 24h qua: Giang hồ Hải "bạch" bị bắn chết sau cuộc đụng độ ở quán karaoke

Thứ Tư, ngày 17/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Giang hồ Hải "bạch" bị bắn chết sau cuộc đụng độ ở quán karaoke; Bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La... là những tin nóng nhất 24h qua.

Giang hồ Hải "bạch" bị bắn chết sau cuộc đụng độ ở quán karaoke

Khoảng gần 1h ngày 17/3, tại quán karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ xảy ra vụ nổ súng. Nạn nhân thiệt mạng là Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "bạch", ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho). Đây là giang hồ có số má trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đây, địa bàn hoạt động của Hải Bạch là khu vực phường 2, TP. Mỹ Tho. Sau đó, Hải Bạch di chuyển đến hoạt động tại địa bàn phường 6, TP. Mỹ Tho chuyên bảo kê quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn.

Đêm xảy ra vụ nổ súng, Hải cùng một số đàn em đi nhậu tại một quán nhậu ở phường 6, TP. Mỹ Tho. Sau đó, hải Bạch đến quán karaoke XO để hát thì xảy ra đụng độ với một nhóm khác. Hậu quả, Hải Bạch bị đàn em của một giang hồ tại TP. Mỹ Tho bắn tử vong.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng.

Việt Nam tiếp tục tiêm vắc-xin AstraZeneca, sau khi có phản ứng ca nặng sau tiêm

Tính từ 6h đến 18h ngày 17/3, nước ta có 7 ca mắc mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam có tổng cộng 1599 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 906 ca.

Sáng 17/3, phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vắc-xin" và giao thương có kiểm soát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp.

Cũng trong ngày 17/3, đề cập vấn đề phản ứng sau tiêm vắc-xin AstraZeneca đang rất được người dân quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu cụ thể, đến cuối giờ chiều 16/3, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng cho tổng cộng 20.695 cán bộ, nhân viên y tế.

Trong đó, 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Số phản ứng nặng chỉ có 5 người phản vệ độ 2 và 1 trường hợp phản vệ độ 3. Các trường hợp này được xử lý và đều đã ổn định sức khoẻ.

Đến thời điểm này, tại Việt Nam không có bất cứ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm.

Nữ hành khách bỏ quên 315 triệu đồng cùng nhiều vàng trang sức trên máy bay

Chuyến bay VN1262 của hàng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Vinh vào lúc 9 giờ 30 phút giờ sáng 16/3.

Chiếc vali chứa vàng và tiền của hành khách để quên trên máy bay.

Sau khi hạ cánh, tất cả hành khách đã rời máy bay, tiếp viên Hoàng Bích Ngọc và Lê Hoàng Đông đã phát hiện một chiếc vali nhỏ màu tím là hành lý xách tay của hành khách bị để quên trên ngăn đựng hành lý của máy bay.

Khi mở vali ra, tổ bay phát hiện bên trong có chứa nhiều vàng trang sức và 315 triệu đồng. Ngay lúc đó, tổ bay đã bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hành lý thất lạc tại Sân bay Vinh để tìm người quên để trao trả lại.

Chiều 16/3, nữ hành khách đi trên chuyến bay VN1262 đã quay lại sân bay Vinh xin nhận chiếc vali chứa vàng và tiền bỏ quên trên máy bay.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, do có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim An đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và điều chuyển làm Phó ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Kim An thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 đã vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp phó, cán bộ, công chức thuộc Sở trong tham mưu gói thầu dẫn đến không phát hiện được các khuyết điểm vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, trong nghiệm thu các trang thiết bị y tế, để nhiều cán bộ, công chức, đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Uống nước phát miễn phí ở cổng trường, nhiều học sinh đau bụng, nôn mửa

13h30 ngày 16/3, cô Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) thấy học sinh đổ xô ra ngoài cổng trường cầm những chai nước ngọt chạy vào trường. Hỏi thì các em nói được phát miễn phí.

Thấy bất thường, ngay lập tức cô Hương cho đánh trống dù lúc này chưa đến giờ vào học để ngăn các em ra lấy nước. Đồng thời, dùng loa thông báo đến tất cả học sinh phải nộp lại toàn bộ các chai nước đã nhận về phòng y tế.

Tuy nhiên, 2 tiếng sau khi dùng đồ uống, 9 em có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Trong đó, 6 em có biểu hiện nặng hơn. Các em được đưa chuyển đến Trạm Y tế phường để kiểm tra. Đến tối cùng ngày sức khỏe các em ổn định và sáng nay đã đi học trở lại.

Trường Tiểu học Quang Trung

Cô Hương cho biết thêm, trường thu hồi được 183 chai nước ngọt. Trong số này, có 53 em đã uống. 9 em có biểu hiện bất thường là những em uống nhiều.

Sau sự việc, cả hai trường đã quán triệt các em không được nhận, sử dụng thức ăn, đồ uống từ người lạ phát ngoài cổng trường. Đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

