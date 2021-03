Tin tức 24h qua: Khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát; Về việc thâu tóm đất Tam Đảo, Trịnh Xuân Thanh nói không liên quan tới mình ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Về việc thâu tóm đất Tam Đảo, Trịnh Xuân Thanh nói không liên quan tới mình

Sáng 9/3, phiên tòa của TAND TP Hà Nội xét xử 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.

Trả lời đại diện VKS, bị cáo Đỗ Văn Hồng (cựu chủ tịch HĐQT công ty PVC Kinh Bắc) thừa nhận việc mua 3.400 m2 đất tại thị trấn Tam Đảo, sau đó chuyển nhượng lại cho gia đình Trịnh Xuân Thanh với số tiền 23,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, gia đình Trịnh Xuân Thanh mới chuyển được 20,8 tỉ đồng, 3 tỉ đồng còn lại chưa lấy được, đã nhiều lần đòi nhưng không thành.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trả lời HĐXX vào chiều muộn 8/3, Trịnh Xuân Thanh cũng phủ nhận việc bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất tại thị trấn Tam Đảo.

Theo lời bị cáo Thanh, Đỗ Văn Hồng với tư cách là công ty liên kết, việc mua đất là do Hồng tự quyết định đầu tư, không cần xin ý kiến nên không liên quan gì tới mình.

Khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, Bình Dương.

Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.

Cô giáo đăng clip cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia tại nhà lên tiếng

Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6 trường THCS Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa)- người quay và đăng tải clip học sinh uống bia đã lên tiếng giải thích sự việc vào chiều 9/3. Cô Xuyến cho biết, cô cảm thấy buồn, xấu hổ với tỉnh Thanh Hóa vì tự nhiên lại có 1 cô giáo gây ồn ào, ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Cô Xuyến cũng gửi lời xin lỗi đến huyện Hậu Lộc và cộng đồng mạng vì những thông tin phản cảm suốt mấy ngày qua.

Chiều 9/3, công an mời cô Xuyến ra làm việc để có kết luận về việc cô và học sinh uống bia tại nhà.

Một nhóm học sinh lớp 9 uống bia trước sự cổ vũ của cô giáo

Cô giáo Xuyến lý giải, ngày 21/2 (tức 10/1 Âm lịch) có một nhóm học sinh sang nhà cô chúc Tết. Tại đây, cô Xuyến nói học sinh bỏ bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt ra ăn uống vui vẻ. Lúc sau, cô Xuyến thấy có một học sinh mang mấy lon bia vào bỏ ra uống.

Cô Xuyến cho rằng, mấy lon bia chỉ có 10 đến 12 độ, không thể làm học sinh say được, cô đã kiểm soát được học sinh của mình. Việc cô Xuyến quay lại đoạn clip, mục đích của cô là giữ lại làm kỷ niệm vì cô chủ nhiệm lớp này 4 năm.

Công nhận liệt sĩ cho chủ tịch xã hy sinh vì cứu người trong nước lũ

Trong trận lũ lịch sử vào trung tuần tháng 10/2020 tại tỉnh Quảng Bình, ông Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đi giải cứu nhiều hộ gia đình bị cô lập bởi nước lũ.

Quá trình cứu dân, ông Miên bị thương ở khớp gối bên phải nhưng vì tình huống khẩn cấp nên ông tiếp tục dầm mình trong nước lũ nhiều ngày để cứu hộ, cứu đói cho bà con.

Liệt sĩ Phan Thanh Miên được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”. Ảnh Báo Quảng Bình.

Sau khi mưa lũ đi qua, ông Miên được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn trong nước lũ có tên là Burkholderia pseudomallei gây ra bệnh Whitmore từ viêm khớp gối phải và sau đó qua đời vào ngày 11/11/2020.

Ngày 9/3/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 256 ngày 25/2/2021 về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Chủ tịch nước cũng đã có Quyết định số 189 ngày 8/2/2021 về việc truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phan Thanh Miên.

