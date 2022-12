Tin tức 24h qua: Dùng clip "nóng" tống tiền cô giáo trẻ, chủ tịch công ty lĩnh 7 năm tù

Dùng clip "nóng" tống tiền cô giáo trẻ, chủ tịch công ty lĩnh 7 năm tù

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử kín, tuyên phạt Dương Hoài Thương (41 tuổi, chủ tịch HĐQT một công ty trên địa bàn Hà Nội) 7 năm tù, Bùi Văn Tuấn (34 tuổi) 5 năm tù và Bùi Văn Tên (38 tuổi, anh trai Tuấn) 7 năm tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2019, Thương nói dối chưa có vợ con để làm quen rồi quan hệ yêu đương với chị L (32 tuổi).

Về phía mình, chị L nhiều lần gửi clip nhạy cảm của bản thân cho Thương. Khi hai bên quan hệ thân mật, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại.

Khi biết chị L chuẩn bị thi viên chức tại một trường học trên địa bàn Hà Nội, Thương chủ động nói sẽ "chạy" cho bạn gái thi đậu với giá khoảng 700 triệu đồng.

Năm 2020, chị L và Thương chấm dứt mối quan hệ.

Tháng 7/2021, Thương hẹn chị L ra một quán cà phê, đề nghị nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Thương tức giận, liền đòi lại quà đã tặng trước đó, đồng thời yêu cầu chị L phải trả cho mình 700 triệu đồng là tiền "chạy viên chức", nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của chị lên mạng và gửi tới trường học nơi chị đang công tác…

Thấy vậy, chị đã trả lại quà, nhưng không đồng ý trả 700 triệu vì cho rằng chị thi đậu viên chức là do năng lực của bản thân.

Thương sau đó yêu cầu lái xe của mình là Bùi Văn Tên đe dọa chị L để đòi tiền. Tên nhờ em trai là Bùi Văn Tuấn làm việc này.

Do sợ nhóm Thương bôi nhọ danh dự, chị L xin đưa trước 300 triệu đồng, còn lại trả sau. Khi Thương và đồng phạm nhận tiền, lực lượng công an bắt quả tang.

Diễn biến mới vụ golfer là chủ doanh nghiệp BĐS đánh nữ nhân viên phục vụ

Chị L, nhân viên sân golf BRG cho biết sức khỏe hiện đã bình phục

Chiều 12/12, thông tin với báo chí, đại diện Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đang vào cuộc xác minh vụ nhân viên sân golf bị đánh tại sân golf BRG.

"Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đang vào cuộc xác minh vụ việc. Hiện công an đang liên hệ với phía nữ nhân viên bị đánh để làm việc thêm" - đại diện Công an phường Hòa Hải cho hay.

Chiều 11/12, chị L cho biết, sức khỏe của mình đã bình phục. "Phía công ty thay mặt tôi đứng ra giải quyết ổn thỏa. Người hành hung tôi cũng đã đến công ty tôi làm việc gửi lời xin lỗi. Lúc bị đánh, tôi quá bất ngờ và hoảng loạn tinh thần chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe" - chị L nói.

Trước đó, ngày 6/12, nhóm 4 người chơi golf trên sân BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chị N.A.L. được cử phục vụ nhóm khách này.

Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm chơi là ông N.V.D. đã dùng gậy golf đánh vào người chị L, nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Được biết, ông N.V.D. là chủ tịch tập đoàn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản ở Quảng Nam, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh này.

Công an xác minh cụ già cụt chân lái ô tô gây tai nạn ở Bắc Ninh

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, xe ô tô BKS: 99A-257.52 trong clip người đàn ông cụt chân điều khiển liên quan đến va chạm giao thông trên địa bàn TP Bắc Ninh được đăng ký lần đầu ngày 7/11/2018. Chủ phương tiện trên là ông Ngô Văn C. (68 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh).

Vụ việc trong clip được xác định là xảy ra sáng nay tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Va chạm xảy ra khiến xe ô tô của ông C và 1 xe ô tô khác bị hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người.

Hiện, Công an TP Bắc Ninh đang điều tra, xác minh rõ người điều khiển phương tiện trên có phải người đàn ông cụt chân trong clip hay không và người này đã được cấp GPLX hay chưa?!

Trao đổi với PV, ông C thừa nhận mình điều khiển chiếc xe trên, vụ việc không có gì to tát và đã được giải quyết ổn thỏa.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, ông C chưa được cấp GPLX ô tô. Hiện trên dữ liệu quản lý của cơ quan này chưa có thông tin của chủ phương tiện trên.

Miền Bắc sắp hứng đợt rét sâu nhất kể từ đầu đông

Miền Bắc sắp hứng đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Ngày 12/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, miền Bắc sắp hứng một đợt không khí lạnh rất mạnh khác, mạnh hơn cả đợt xảy ra đầu tháng 12. Đây sẽ là đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2022.

Cụ thể, khoảng từ ngày 16-17/12, một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta; từ gần sáng 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C; nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

