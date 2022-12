Miền Bắc sắp hứng đợt rét sâu nhất kể từ đầu đông, có nơi dưới 0 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/11 sang ngày 1/12, miền Bắc hứng một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2022.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C; Bắc Trung Bộ 13-15 độ C...

Không khí lạnh sau đó liên tục được bổ sung khiến tình trạng rét, có nơi rét đậm, rét hại kéo dài đến hôm nay (12/12) tại miền Bắc.

Miền Bắc sắp hứng đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Ngày 12/12, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, miền Bắc lại sắp hứng một đợt không khí lạnh rất mạnh khác, mạnh hơn cả đợt xảy ra đầu tháng 12. Đây sẽ là đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2022.

Cụ thể, khoảng từ ngày 16-17/12, một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta; từ gần sáng ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C; nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18, 19/12.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

