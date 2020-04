Tin tức 24h qua: Điều động công tác chủ tịch huyện có vợ liên quan vụ Đường “Nhuệ”

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 20:33 PM (GMT+7)

Điều động công tác chủ tịch huyện có vợ liên quan vụ Đường “Nhuệ”; Thủ tướng ra Chỉ thị mới, rút ngắn khoảng cách an toàn xuống còn 1m;… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Điều động công tác chủ tịch huyện có vợ liên quan vụ Đường “Nhuệ”

Ngày 25-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị để thảo luận, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý điều động ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTNT.

Ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương vừa được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Thái Bình.

Theo Quy định số 102 của Bộ Chính trị, đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

Ông Thía là chồng của bà Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, Trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở TN&MT tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 16-4, căn cứ kết quả điều tra liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Minh Thúy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Thủ tướng ra Chỉ thị mới, rút ngắn khoảng cách an toàn xuống còn 1m

Ngày 25-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa mới ban hành Chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ: Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức nguy cơ thấp: Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

So với các yêu cầu trước đây của Thủ tướng, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người với người đã được rút ngắn từ 2m xuống còn 1m.

5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 5 bệnh nhân (BN) dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.

5 ca bệnh dương tính trở lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện:

+ BN188, BN137 (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2);

+ BN52, BN149 (Bệnh viện số 2 Quảng Ninh);

+ BN36 (Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Bình Thuận).

Nguồn: Bộ Y tế

Trong ngày 25-4, đã có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện, Việt Nam còn 45 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó 37 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương, 6 ca đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.

Truy nã nguyên chủ tịch HĐQT Petroland Ngô Hồng Minh

Ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Ngô Hồng Minh (60 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland), với tội danh khởi tố "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Hồng Minh - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 2-10, qua quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Công ty Petroland, ngày 30-9-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Petroland.Kết quả điều tra bước đầu xác định, với tư cách là Giám đốc Công ty Petroland, Bùi Minh Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỉ đồng.

