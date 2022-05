Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ tài xế Mercedes tông chết người sau khi bị tấn công ở Phan Thiết

Thứ Sáu, ngày 13/05/2022 20:00 PM (GMT+7)

Triệu tập những người liên quan vụ tài xế Mercedes tông chết người sau khi bị tấn công ở Phan Thiết; Lúa gạo chuyển màu đen sì, dân không dám ăn… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Triệu tập những người liên quan vụ tài xế Mercedes tông chết người sau khi bị tấn công ở Phan Thiết

Phạm Văn Nam tại Công an Bình Thuận. Ảnh: PLO

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12/5 tại Phan Thiết.

Cơ quan điều tra cũng đã mời, triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai và tiếp tục trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng, Phan Thiết để điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định.

Khi Nam vừa dừng xe đã bị nhóm thanh niên (trong đó có nạn nhân) đánh đấm, hành hung. Ảnh cắt từ camera

Bước đầu qua trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, xác định, sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes chạy đến quán cách đó khoảng hơn 200m.

Khi Nam cùng 2 người khác bước xuống xe, nhóm thanh niên địa phương đi xe mô tô chạy theo dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đấm Nam và người đàn ông đi chung xe.

Sau khi thoát ra, Nam đã lên xe nổ máy, tông đổ mô tô của nhóm thanh niên để giữa đường và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo. Sau đó, anh Hà Xuân Hải từ dưới đường đã ném một chiếc bàn inox lên đầu xe Mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân té ngã và bị Nam tông xe vào dẫn đến tử vong.

Sau đó, Nam điều khiển xe với tốc độ cao rời khỏi hiện trường, đi thẳng về TP.HCM. Chiều 12/5, Nam trở lại Phan Thiết trình diện.

Đề nghị truy tố nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cao Minh Quang thời điểm còn đang tại chức - Ảnh: NLĐO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Dương Huy Liệu, nguyên Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên nguyên vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và Phạm Thị Minh Nga, chuyên viên Vụ kế hoạch Tài Chính, nguyên Uỷ viên kiêm Kế toán trưởng Ban quản lý thực hiện kế hoạch phóng chống dịch cúm A (H5N1), Bộ Y tế, cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố đối với 3 bị can gồm: Lương Văn Hoá, nguyên tổng giám đốc Công ty Dược Cửu Long; Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Dược Cửu Long; và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, nguyên giám đốc Chi nhánh tại TP HCM kiêm Giám đốc Xuất Nhập khẩu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Kết quả điều tra xác định, ông Cao Minh Quang với vai trò Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thuốc cúm đã không chỉ đạo kiểm tra, thu hồi khoản tiền 3,84 triệu USD mà Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Khởi tố tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga

Tài xế Hưng bị khởi tố, xử lý hình sự

Liên quan đến vụ hai nữ du khách người Nga tố lái xe taxi chiếm đoạt hai chiếc điện thoại di động, ngày 13/5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế taxi Trần Quốc Hưng (SN 1988, thường trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định rạng sáng 5/5, Hưng đón hai nữ du khách người Nga tại Hàng Bông.

Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên hai người này nhờ Hưng cho sạc nhờ điện thoại. Khi xuống xe, do không có tiền Việt nên hai nữ du khách dặn lái xe đợi để đi đổi tiền.

Trong lúc chờ khách, Hưng nảy lòng tham đã điều khiển xe phóng đi.

Lúa gạo chuyển màu đen sì, dân không dám ăn

Lúa có màu đen, gạo không thể ăn được. Ảnh: Tiền phong

Dù đã thu hoạch lúa từ vụ mùa đông xuân, nhưng nông dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) không dám lấy gạo ăn vì lúa, gạo sau thu hoạch đổi màu đen sì.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân của hiện tượng này là do ô nhiễm từ bãi tập kết than Đông Bắc nằm phía trên nguồn nước của thôn. Cụ thể, vào tháng 3 âm lịch vừa qua, khi lúa đang gần vào vụ thu hoạch thì mưa nhiều khiến nước đen từ bãi than tràn ra, chảy vào đồng ruộng của người dân gây ngập. Lúa sắp thu hoạch, ngâm nước ô nhiễm than đã khiến hạt lúa đổi màu, gạo nấu lên nổi váng, cơm màu đục nên không ai dám ăn. Ngay cả gà, vịt thì cũng không thèm ăn thóc gạo này.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết Phòng TN&MT huyện đã trực tiếp đi kiểm tra, làm việc với đơn vị, họp dân và đã có biên bản thống nhất hỗ trợ 600.000 đồng/sào bị ảnh hưởng. Phòng cũng sẽ có biện pháp xử lý hành chính đối với vi phạm về môi trường theo đúng thẩm quyền. Về lâu dài, địa phương đã đề nghị di dời điểm tập kết than này ra khỏi đầu nguồn nước để hạn chế ô nhiễm cho bà con.

Cũng theo Phó chủ tịch xã, khu ruộng này không chỉ bị ảnh hưởng bởi bãi tập kết than Đông Bắc, mà còn chịu ảnh hưởng từ các mỏ khai thác, sản xuất đá xung quanh.

