Bão mạnh trở lại trên vịnh Bắc Bộ, dự báo cực kỳ nguy hiểm

Vào 19h tối nay, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117km/giờ), giật cấp 14. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (21/7), bão đổi hướng tây tây nam, di chuyển rất nhanh với vận tốc khoảng 20 - 25km, vượt qua đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ vào trưa ngày 21/7 và có xu hướng mạnh trở lại do đi qua một vùng biển ấm.

Đến 19h tối 21/7, tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Cường độ này thấp hơn khoảng 2 cấp so với siêu bão Yagi khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ năm 2024.

Dự báo trong đêm 21 và ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ chậm lại, khoảng 10 - 15km/h và bắt đầu giảm cấp. Trong chiều và tối ngày 22/7, vùng tâm bão bắt đầu đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An với cường độ khoảng cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Bão Wipha có xu hướng mạnh trở lại khi vào vịnh Bắc Bộ từ trưa 21/7.

Đến 19h tối 22/7, tâm bão trên đất liền ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hoá với cường độ giảm xuống cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Trong đêm 22/7 và sáng ngày 23/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu rìa phía tây và phía nam cơn bão, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14, đây là cấp gió có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng. Khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 21 - 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 - 6m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Lũ quét và sạt lở đất cũng có nguy cơ rất cao xảy ra trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Những nhận định mới cho thấy, vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,8 - 1,2m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,8 - 4,2m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,8 - 5,2m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,8 - 4,4m, gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.