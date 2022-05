Khởi tố tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi của tài xế Trần Quốc Hưng và xử lý hình sự người này.

Tài xế Hưng bị khởi tố, xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ hai nữ du khách người Nga tố lái xe taxi chiếm đoạt hai chiếc điện thoại di động, ngày 13/5, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế taxi Trần Quốc Hưng (SN 1988, thường trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rạng sáng 5/5, Hưng có đón hai nữ du khách người Nga đang đi bộ trên phố Lãn Ông lên khu vực phố Ẩm Thực thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.

Hai nữ du khách người Nga tại buổi trao trả tài sản.

Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên hai người này nhờ Hưng cho sạc nhờ điện thoại. Khoảng 3h15 cùng ngày, khi tới ngã ba ngõ Hàng Bông- phố Hàng Bông, do không có tiền Việt nên hai nữ du khách dặn lái xe đợi để đi đổi tiền.

Trong lúc chờ khách, thấy hai chiếc điện thoại đang sạc, nghĩ rằng hai cô gái trẻ người Nga không biết tiếng Việt, sẽ khó có khả năng hô hoán hay trình báo công an, nên Hưng nảy lòng tham đã điều khiển xe phóng đi.

Đến 11h30 ngày 5/5, cơ quan công an đã mời Hưng lên làm việc đồng thời thu hồi hai chiếc điện thoại di động và làm thủ tục trao trả lại cho bị hại.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-tai-xe-taxi-lay-dien-thoai-cua-2-nu-du-khach-nga-502022135144919801.htm