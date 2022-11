Tin tức 24h qua: Danh tính người chi gần 1 tỷ đồng “chốt đơn” xe máy Wave Alpha biển ngũ quý 9

Danh tính người chi gần 1 tỷ đồng “chốt đơn” xe máy Wave Alpha biển ngũ quý 9

Xe máy Wave Alpha biển ngũ quý 9 ở Hà Nội đã được “gả” cho chủ mới

Tối 17/11, anh Đỗ Trung Hiếu ở Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin chủ xe máy bấm được biển số 29C1-999.99, anh đã xin địa chỉ và đến nhà hỏi mua lại chiếc xe. Tuy nhiên, phải mất mấy ngày chủ chiếc xe máy này mới đồng ý.

“Lúc đầu họ từ chối và không tiếp tôi nhưng sau nhiều ngày thuyết phục, họ cũng đồng ý bán. Tôi mua lại chiếc xe máy Wave Alpha 29C1-999.99 với giá 900 triệu đồng, thấp hơn so với đồn đoán ban đầu của mọi người là hơn 1,6 tỷ đồng”, anh Hiếu nói.

Trước đó, ngày 11/11, chị Nguyễn Thu Thuỷ ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã may mắn khi bấm trúng biển số biển 29-C1-999.99 cho chiếc xe máy Wave Alpha mới của mình.

Ngay sau đó, những hình ảnh của tấm biển VIP ngũ quý 9 này đã gây sốt mạng xã hội. Nhiều người đã quan tâm và trả giá cho chiếc xe, trong đó có người trả giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Chủ tịch công ty ximăng Vicem Hoàng Thạch Lê Thành Long bị bắt

Ông Lê Thành Long khi chưa bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công ty ximăng Vicem Hoàng Thạch.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Lê Thành Long (59 tuổi, trú tại Hải Dương) cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP bao bì Hoàng Thạch.

Trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chảng (từng công tác tại Công ty ximăng Vicem Hoàng Thạch) để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian công tác tại Công ty ximăng Vicem Hoàng Thạch.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Chảng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn.

Trưởng công an thị trấn lái ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 18/11, ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cho biết, lúc khoảng 1h30 chiều cùng ngày, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Vào thời điểm nêu trên, ông Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, Trưởng Công an thị trấn Mường Lát) điều khiển xe bán tải về trụ sở Công an huyện Mường Lát để đi họp. Xe bán tải lưu thông đến chỗ đoạn đường cua, gần cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát thì va chạm với một xe máy chạy ngược chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính, quê ở huyện Mường Lát) trên xe máy tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Bắt Hưng "Tiềm" giang hồ cộm cán ở Thái Bình

Chân dung đối tượng Hưng "Tiềm". (Nguồn: CA TP Thái Bình)

Ngày 18/11, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (tức Hưng "Tiềm", trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo vị này, Hưng bị bắt giữ sau khi tấn công, hành hung một nam nạn nhân trú tại TP Thái Bình. Hưng "Tiềm" là đối tượng hình sự cộm cán, giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự.

