Bắt giang hồ cộm cán Hưng "Tiềm" ở Thái Bình

Chân dung đối tượng Hưng "Tiềm". (Nguồn: CA TP Thái Bình)

Ngày 18/11, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (tức Hưng "Tiềm", trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo vị này, Hưng bị bắt giữ sau khi tấn công, hành hung một nam nạn nhân trú tại TP Thái Bình. Hưng "Tiềm" là đối tượng hình sự cộm cán, giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

