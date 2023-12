Tin tức 24h qua: Đăng tin thất thiệt "câu like", chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" bị công an mời lên làm việc

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Ngày 12/12, thông tin từ Bộ Công an, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Bộ Công an)

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Công an TP.Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Đăng tin thất thiệt "câu like", chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" bị công an mời lên làm việc

Ngày 12/12, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm việc với chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" (Nguyễn Tuấn Đ., SN 2003; trú đường Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế) vì liên quan hành vi đăng thông tin sai sự thật gây dư luận xấu, mất an ninh trật tự.

Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế"

Trước đó, ngày 25/11, tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" đăng nội dung "Bị bắt là nhất thời, lì đòn là mãi mãi. Sau khi 26 đối tượng bị bắt, thì giờ lại thêm vài đối tượng bốc đầu xe chạy quanh đường Trần Hưng Đạo với những pha nẹt pô, bốc đầu, vỉa xương cá..." kèm theo video một số thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng.

Đây là nội dung sai sự thật nhằm mục đích "câu like câu view". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Sau một thời gian xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế làm rõ người sử dụng trang Facebook "Loa phố phường Huế" là Nguyễn Tuấn Đ. nên mời làm việc.

Nam sinh đuổi theo tên trộm hơn 10km, giành lại xe cho bạn

Ngày 12/12, ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, đã trao giấy khen cho em Kpắ Y Sem (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Du).

Em Kpắ Y Sem, học sinh lớp 11, được khen vì đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Đại diện UBND thị trấn và lực lượng Công an thị trấn Hai Riêng trao bằng khen cho em Kpắ Y Sem. Ảnh: HN

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 2/12, khi đang đi chơi cùng anh trai, Kpắ Y Sem phát hiện một nam thanh niên đang chạy xe máy của bạn mình nên trình báo công an, và hô hoán, truy đuổi.

Truy đuổi hơn 10 km, Kpắ Y Sem đã bắt được nghi phạm, bàn giao công an.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị 5-6 năm tù

Sáng 12/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bốn bị cáo là cựu chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc sở trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 5-6 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái cùng mức án 3-4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị mức án cao nhất trong bốn bị cáo. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo VKS, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng với chức vụ là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vai trò người đứng đầu, là người chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư triển khai dự án ở 28E Trần Phú.

Bị cáo đã trực tiếp ký các văn bản đồng ý về chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch là tiền đề cho các sai phạm nối tiếp sau này.

Nhặt được số tiền lớn, nữ lao công liền mang đến công an tìm người đánh rơi

Sáng 12/12, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã liên hệ với người mất, trao trả số tiền gần 100 triệu đồng do nữ lao công nhặt được.

Trước đó, khuya 10/12, chị Nguyễn Thị Thuý Phương (43 tuổi, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đi dọn vệ sinh, nhặt được túi ni lông bên trong có gần 100 triệu đồng.

Nữ lao công nhặt được gần 100 triệu liền mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi. Ảnh: HP

Sau khi nữ lao công nhặt được gần 100 triệu, chị liền mang đến trụ sở Công an xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, trình báo và nhờ tìm người đánh rơi trao trả tài sản.

Qua xác minh, công an xác định người đánh rơi là anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), là nhân viên giao hàng nhanh. Toàn bộ số tiền trên là của nhân viên giao hàng nộp lại cho anh sau một ngày làm việc.

12 người được cứu khỏi đám cháy ở TP.HCM

Ngày 12/12, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cho biết vừa phối hợp với Công an quận 5 giải cứu thành công 12 người thoát khỏi căn nhà cháy.

Vụ cháy xảy ra vào trưa cùng ngày tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Cảnh sát vào bên trong căn nhà giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt

Nhận tin báo, hàng chục cảnh sát và xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Cảnh sát đã tiến vào bên trong cứu được 2 người bị nạn, hướng dẫn 10 người thoát nạn an toàn, trong đó có người dùng quần jean làm dây thoát nạn. Vài phút sau, đám cháy được dập tắt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]