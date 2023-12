Lý do chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" bị công an mời làm việc

Ngày 12-12, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm việc với chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" (Nguyễn Tuấn Đ., SN 2003; trú đường Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế) vì liên quan hành vi đăng thông tin sai sự thật gây dư luận xấu, mất an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 25-11, tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế" đăng nội dung "Bị bắt là nhất thời, lì đòn là mãi mãi. Sau khi 26 đối tượng bị bắt, thì giờ lại thêm vài đối tượng bốc đầu xe chạy quanh đường Trần Hưng Đạo với những pha nẹt pô, bốc đầu, vỉa xương cá..." kèm theo video một số thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng.

Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook "Loa phố phường Huế"

Đây là nội dung sai sự thật nhằm mục đích "câu like câu view". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Sau một thời gian xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế làm rõ người sử dụng trang Facebook "Loa phố phường Huế" là Nguyễn Tuấn Đ. nên mời làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Đ. khai nhận do thiếu kiểm chứng thông tin nên đã đăng thông tin sai sự thật. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước khi Đ. đăng thông tin này, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án 26 thanh thiếu niên điều khiển xe máy, sử dụng hung khí, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]